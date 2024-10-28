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Meteoroloji haftalık raporunu paylaştı! 2 güne dikkat... Orhan Şen tarih verdi

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#Meteoroloji#Sağanak#Orhan Şen
Meteoroloji haftalık raporunu paylaştı 2 güne dikkat... Orhan Şen tarih verdi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 28, 2024 09:10

Meteoroloji'nin yayınladığı yeni raporda yurt genelinde hava sıcaklıklarında değişiklik beklenmezken yer yer sis ve puslu hava etkili olacak. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul dahil Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'e sağanak uyarısında bulundu. İşte yurt genelinde beklenen hava durumu tahmini...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun iç ve kuzey kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Genellikle kuzey yönlerden hafif, Kıyı Ege ve Akdeniz'de ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

HAFTALIK RAPOR

Meteoroloji'nin yayınladığı haftalık raporda yurt genelinde sıcaklıklar aynı seyirdi devam edecek. Ülke genelinde bölge bölge sisin etkili olması beklenirken salı günü yağışların Marmara ve Doğu Karadeniz'de etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji haftalık raporunu paylaştı 2 güne dikkat... Orhan Şen tarih verdi

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SALI AKŞAMI BAŞLIYOR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Marmara ve Karadeniz için uyarılarda bulundu.

Bugün ülkede yağış yok, sıcaklık ortalamada. Yurdun iç ve kuzey kesimlerinde yer yer sis ve pus var.
"Açık Hava Günlerin"den bir gün. Açık havada yapabileceğiniz faaliyetleriniz için uygun. Saat 11-17 arası. Üzerinizde ince bir mont yada kazak ile yapabilirsiniz.

Salı akşamı ve çarşamba Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'e yağış gelecek. İstanbul'un Anadolu Yakası yağış alacak. Sıcaklık bu hafta da değişmiyor. Hafta sonu Akdeniz üzerine gelecek yağışlı hava karada ne kadar etkili olacak bakacağız. İstanbul 20, Ankara 19, İzmir 24, Antalya 27.

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#Meteoroloji#Sağanak#Orhan Şen

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