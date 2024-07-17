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Meteoroloji haftalık hava durumu tahminini paylaştı... Orhan Şen'den İstanbul için nem ve sıcaklık uyarısı: Dışarı çıkmayın

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#Meteoroloji#Sıcaklık#Orhan Şen
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 17, 2024 11:10

Yurt genelinde sıcak hava etkisi sürüyor. Meteoroloji'nin haftalık yayınlanan raporunda Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yağışlar sürerken Batı'da sıcaklar devam edecek. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için nem ve sıcaklık uyarısında bulundu. Hissedilen sıcaklığın 40 dereceden fazla olacağını belirten Şen, "Dışarı çıkmayın" dedi. İşte yurt genelinde hava durumu tahmini...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güneydoğusu, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan, Bolu, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Yurt genelinde mevsim normallerinin (3-7 derece) üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji haftalık hava durumu tahminini paylaştı... Orhan Şenden İstanbul için nem ve sıcaklık uyarısı: Dışarı çıkmayın

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Rüzgar genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Kuzey ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan, Bolu, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Marmara'nın güneyi, Kuzey ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji haftalık hava durumu tahminini paylaştı... Orhan Şenden İstanbul için nem ve sıcaklık uyarısı: Dışarı çıkmayın

SICAKLIK VE NEM UYARISI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in uyarıları şöyle:

Bugün İstanbul 36-37C. Şehir içinde 39-40C. Gökdelenlerin bölgesinde 41-43C olacaktır. Hissedilen sıcaklık daha da yüksek. Dışarı çıkmayın. Nem hala yüksek. Pazartesi gününden itibaren nemin azalacağını tahmin ediyorum.

Bugün öğlen yağışların Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan, Bolu, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yıldırım ani sel ve su baskınlarına dikkat. Ortalamanın 5-7 derece üzerinde olan hava sıcaklığı artmaya devam edecek.

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#Meteoroloji#Sıcaklık#Orhan Şen

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