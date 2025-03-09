Meteoroloji güncel raporunu paylaştı: İstanbul'da sürpriz sıcaklık değişimi olacak... İşte önümüzdeki günler için yapılan tahminler

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'Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır' dense de Mart ayına girmemizle İstanbul'da ilkbahar havasına hızlı bir geçiş yapıldı. Son günlerde güneşli havayla birlikte sıcaklıklarda da artış gözlendi. Megakentte önümüzdeki haftada güneşli havanın devam etmesi ve sıcaklıkların daha da yükselmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı verilere göre İstanbul'da bugün 13 derece olan sıcaklık perşembe günü 21 dereceye çıkacak. Kentte yağış beklenmezken Çarşamba ve Perşembe günleri havanın kapalı olacağı öngörülüyor.

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Denizli'nin güney kesimlerinin yağmurlu, Hakkari'nin yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don, iç ve doğu kesimler ile Marmara ve Batı Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMELERİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.