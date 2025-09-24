'Montlarınızı hazırlayın' | Meteoroloji gün gün açıkladı: İstanbul dahil bazı illere sağanak geliyor, sıcaklık düşüyor

Haberin Devamı

Geçtiğimiz günlerde Karadeniz'de bazı bölgelerde sağanak sonrası hava sıcaklığının düşmesiyle kar yağışı görülmüştü. Yurdun geniş bölümünde de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Yapılan tahminlere göre sonbahar havası artık iyiden iyiye kendini hissettirecek.

CUMA VE PAZARA DİKKAT

Aralarında İstanbul'un da bulunduğu bazı iller için yağış tahmini yapıldı. Meteoroloji tarih vererek uyardı. Cuma ve Pazar günleri megakente yağmur geliyor ve hava sıcaklığında da 5 derecelik düşüş bekleniyor.

Gözden Kaçmasın Her yer karla kaplanınca mahsur kaldılar: Helikopterle erzak yardımı yapıldı Haberi görüntüle

Haberin Devamı

'MONTLARINIZI ÇIKARTIN'

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise yaptığı değerlendirmede havaların soğuyacağı tarihi açıklayarak 'Montlarınızı çıkartın' dedi. Şen, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

Bugün ve yarını (perşembe) değerlendirin. Tüm yurtta sıcaklıklar ortalamanın üzerinde. İstanbul 27 C. Ankara 28 İzmir 30. Yağış yok. Cumadan itibaren sıcaklık 5-6 derece düşecek. Cuma ve pazar İstanbul'da yağmur var sıcaklık 22-23 C. 29 Eylül ve Ekim başı kuzeyde yağışlar artacak sıcaklık daha da düşecek. Montlarınızı çıkartın. Kuzeyde Yaz bitti.

Meteoroloji tahminlerinde önümüzdeki günlerde yağış görülecek olan iller şu şekilde sıralandı:

Perşembe günü yağış beklenen iller:

Kocaeli, Sakarya, Trabzon, Rize

Cuma günü yağış beklenen iller:

Kırklareli Kocaeli, İstanbul, Yalova, Düzce, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun, Ordu, Tokat, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars

Cumartesi günü yağış beklenen iller:

Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars

Pazar günü yağış beklenen iller:

Haberin Devamı

Kırklareli, İstanbul, Yalova, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Isparta, Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Bursa

YURTTA GÜNLÜK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz bölümü ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Haberin Devamı

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

Haberin Devamı

DENİZLİ °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

Haberin Devamı

SİNOP °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ARTVİN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 21°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 30°C

Az bulutlu ve açık