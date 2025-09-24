'Montlarınızı hazırlayın' | Meteoroloji gün gün açıkladı: İstanbul dahil bazı illere sağanak geliyor, sıcaklık düşüyor

Güncelleme Tarihi:
Geçtiğimiz günlerde Karadeniz'de bazı bölgelerde sağanak sonrası hava sıcaklığının düşmesiyle kar yağışı görülmüştü. Yurdun geniş bölümünde de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Yapılan tahminlere göre sonbahar havası artık iyiden iyiye kendini hissettirecek.
CUMA VE PAZARA DİKKAT
Aralarında İstanbul'un da bulunduğu bazı iller için yağış tahmini yapıldı. Meteoroloji tarih vererek uyardı. Cuma ve Pazar günleri megakente yağmur geliyor ve hava sıcaklığında da 5 derecelik düşüş bekleniyor.
'MONTLARINIZI ÇIKARTIN'
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise yaptığı değerlendirmede havaların soğuyacağı tarihi açıklayarak 'Montlarınızı çıkartın' dedi. Şen, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
Bugün ve yarını (perşembe) değerlendirin. Tüm yurtta sıcaklıklar ortalamanın üzerinde. İstanbul 27 C. Ankara 28 İzmir 30. Yağış yok. Cumadan itibaren sıcaklık 5-6 derece düşecek. Cuma ve pazar İstanbul'da yağmur var sıcaklık 22-23 C. 29 Eylül ve Ekim başı kuzeyde yağışlar artacak sıcaklık daha da düşecek. Montlarınızı çıkartın. Kuzeyde Yaz bitti.
Meteoroloji tahminlerinde önümüzdeki günlerde yağış görülecek olan iller şu şekilde sıralandı:
Perşembe günü yağış beklenen iller:
Kocaeli, Sakarya, Trabzon, Rize
Cuma günü yağış beklenen iller:
Kırklareli Kocaeli, İstanbul, Yalova, Düzce, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun, Ordu, Tokat, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars
Cumartesi günü yağış beklenen iller:
Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars
Pazar günü yağış beklenen iller:
Kırklareli, İstanbul, Yalova, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Isparta, Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Bursa
YURTTA GÜNLÜK HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz bölümü ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ARTVİN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 30°C
Az bulutlu ve açık