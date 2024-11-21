Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı! Marmara’da hava sıcaklıkları 10 ila 12 derece azalacak

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MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, bölge genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 23 Kasım Cumartesi gününden itibaren Trakya’dan başlayarak 10 ile 12 derece azalacağının tahmin edildiği kaydedildi. Beklenen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle 23 Kasım Cumartesi günü bölgede aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Akşam saatlerinden sonra İstanbul’un yüksek kesimlerinde hafif karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışı ihtimali bulunduğu ifade edilerek, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer hafif kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.

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BUZLANMA VE DON UYARISI

Pazar günü bölgenin doğusunda (Kocaeli, Sakarya ve Yalova) yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Yağışların sabah ilk saatlerde Kocaeli ve Sakarya’nın yüksek kesimlerde, karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış, fırtına, buzlanma ve don olaylarının sebep olabileceği risklere karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı tahminin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarıların takip edilmesinin önem arz ettiği kaydedildi. Hafta sonunda bazı illerde gerçekleşmesi beklenen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle:

“İstanbul: 3-7, Kocaeli: 4-9, Sakarya : 0-9, Yalova: 4-9, Edirne: -2-6, Kırklareli: -1-6, Tekirdağ: 2-7”

BİR UYARI DA AKOM'DAN

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada cumartesi gününe dikkat çekilirken şiddetli yağmur ve fırtana uyarısında bulunuldu.

'EVSİZLERİ 112'YE BİLDİRİN' ÇAĞRISI

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İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla soğuk ve yağışlı havalarda sokakta kalan İstanbulluların uygun yerlerde konaklatıldığını belirterek görenlerin 112'ye ihbarda bulunması çağrısında bulundu.

"İSTANBUL'DA YARIN LODOS ETKİLİ OLACAK"

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen'in hava durumu değerlendirmesi ise şu şekilde:

"İstanbul’da yarın tekrar lodos etkili olacak. Cumartesi hava tekrar karışıyor.

ANKARA VE DÜZCE İÇİN KAR UYARISI

Ankara yarın yağmurlu lodos var, 17 C. Cumartesi şiddetli yağmur su baskını yapabilir. Cumartesi öğlende sonra hava hızla soğuyacak akşam 1 dereceye kadar düşecek. Akşam karla karışık yağmur ve kar yağışı pazar, pazartesi de devam edecek gündüz sıcaklık 3 dereceye kadar düşecek."

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Düzce Valiliği tarafından yapılan uyarıda da hava sıcaklığının 0 dereceye kadar düşeceği ve kar yağışı beklendiğini açıkladı.

ANTALYA'NIN 6 İLÇESİNDE OKULLAR 1 GÜN TATİL

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden gelen turuncu kodlu sağanak yağış uyarısı üzerine AFAD İl Müdürlüğü Afet Yönetim Merkezi'nde Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında yağışlarla ilgili İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı. Toplantıda Antalya'nın Serik, Manavgat, Alanya, İbradı, Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde yarın eğitime 1 gün ara verilmesine karar verildiği açıklandı.

BURSAGAZ LODOSA KARŞI UYARDI

Bursa’da şiddetli lodos kentte etkisini gösterirken, Bursagaz yetkilileri de karbonmonoksit zehirlenmesine karşı abonelerine mesajla uyarıda bulundu:

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Havalandırma menfezinizi asla kapatmayın. Bacalı cihazların bulunduğu odalarda uyumayın. Cihazlarınızın, baca bağlantısının cihaza bağlı olup olmadığını ve baca ile cihaz bağlantı noktalarında gevşeme kaynaklı sızdırma yapıp yapmadığını düzenli olarak kontrol edin. Bacalı cihazlarınızın bacalarını doğrudan bina duvarından dışarıya vermeyin. Bacalı cihaz kullanmanız halinde mutlaka karbonmonoksit alarm cihazı bulundurun ve çalıştığından emin olun. Bursagaz'ın onayı olmadan tesisatlarınıza kesinlikle müdahale etmeyin. Önlem alın, güvende kalın.