Meteoroloji duyurdu! Kuvvetli olacak: Sarı alarm verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya için sarı uyarıda bulundu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerine kadar Trakya Kesimi'nde görülecek olan gök gürültülü sağanak yağışların, Edirne ve Kırklareli'nin güneyi ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ile yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzey ve iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'de havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor.

Batı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Ankara, Çankırı, Afyonkarahisar, Isparta ve Artvin çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN 5 GÜNLÜK RAPOR: SICAKLIKLAR HİSSEDİLİR DERECEDE AZALACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5 günlük hava durumu raporunu da paylaştı. Meteoroloji'nin raporuna göre hava sıcaklıkları ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üzerinde seyredecek ancak hafta ortasından itibaren kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede azalacak.

ORHAN ŞEN'DEN CANLI YAYINDA HAVA DURUMU AÇIKLAMASI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Tekirdağ'ın iç kesimlerinde bu yağış şu anda sürüyor. Bugün akşama kadar bu yağış sürer. Yarından itibaren Batı Karadeniz, Karadeniz bölgesinde daha doğrusu yağışlar olabilecek. Perşembe günü sıcaklıklar düşecek. Perşembe günü sel riski de olabilir. Perşembe ve cuma günü dolu yağışı da olabilir" dedi.

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