Meteoroloji duyurdu: Kar yağışı başlıyor! Bu illerde yaşayanlar dikkat | Sıcaklıklar sert düşüyor! Sağanak yağış yurt genelinde etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Doğu Akdeniz bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkların yağışlı hava ile birlikte kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı; kuzey, iç ve batı bölgelerde yer yer mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre akşam saatlerinde sonra gök gürültülü kuvvetli yağışlar etkili olacak. Marmara Bölgesinde parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların Yalova, Bilecik, Balıkesir, Çanakkale, Bartın, Karabük, Sakarya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adana, Hatay, Malatya, Antalya, Eskişehir, Kayseri, Sivas, Niğde, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, İzmir ve Manisa çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezinin (AKOM) hava tahmin raporunda kentte kuvvetli sağanak yağış beklendiği bildirildi.

AKOM'dan yayımlanan haftalık raporda, şehirde bugünden itibaren aralıklı yerel sağanak geçişlerinin başlayacağı aktarıldı.

Yağışların cumaya kadar yerel ve aralıklarla sürmesinin beklendiği öngörülen raporda, sıcaklıkların gün içerisinde 16 ila 18 derece, gece ise 13 ile 14 derece olmasının tahmin edildiği kaydedildi.

Raporda, bugün 3 ila 10 kilogram arasında kuvvetli, çarşamba günü 1 ila 5 kilogram arasında sağanak, perşembe ile cuma 1 ila 3 kilogram arasında hafif yağış beklendiği belirtildi.

İSTANBUL'DA YAĞMUR ETKİLİ OLDU, TRAFİKTE YOĞUNLUK YAŞANDI

Sabah saatlerinde etkili olan yağış İstanbul trafiğinde yoğunluğa neden oldu. Cevilibağ'da da sabah işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı. İBB verilerine göre kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 74’e ulaştı.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağış, trafiği olumsuz etkiledi. İşe gidiş saatlerinde ana arterlerde trafik yoğunluğu arttı. İBB trafik yoğunluk haritasına göre kent genelindeki yoğunluk oranı yüzde 74’e kadar çıktı.

Meteorolojinin uyarılarını dikkate alan bazı vatandaşlar işe giderken şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalıştı. Tedbirsiz çıkanlar ise aniden başlayan yağışta ıslanmaktan kurtulamadı.

Yağışın gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

KAR YAĞIŞI BAŞLIYOR

Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda hafta sonu kar yağışı başlıyor. Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde hafif kar yağışı, Ağrı ve yüksek bölgelerde ise karla karışık yağmur bekleniyor. Cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren soğuyan hava ile birlikte pazar günü Doğu Anadolu’da kar yağışı etkisini artırarak devam edecek.

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU

MARMARA

BURSA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Afyonkarahisar hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İzmir ve Manisa çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevreleri ile Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Niğde çevreleri ile öğlen saatleri itibari ile Eskişehir, Kayseri ve Sivas çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Düzce, Bartın ve Karabük çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

RİZE °C, 22°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 24°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

TRABZON °C, 20°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 15°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 15°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 14°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 22°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 23°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

SİİRT °C, 24°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu