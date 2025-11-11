Meteoroloji duyurdu: Kar yağışı başlıyor! Bu illerde yaşayanlar dikkat | Sıcaklıklar sert düşüyor! Sağanak yağış yurt genelinde etkili olacak

Güncelleme Tarihi:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Doğu Akdeniz bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkların yağışlı hava ile birlikte kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı; kuzey, iç ve batı bölgelerde yer yer mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre akşam saatlerinde sonra gök gürültülü kuvvetli yağışlar etkili olacak. Marmara Bölgesinde parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Yağışların Yalova, Bilecik, Balıkesir, Çanakkale, Bartın, Karabük, Sakarya, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adana, Hatay, Malatya, Antalya, Eskişehir, Kayseri, Sivas, Niğde, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, İzmir ve Manisa çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezinin (AKOM) hava tahmin raporunda kentte kuvvetli sağanak yağış beklendiği bildirildi.
AKOM'dan yayımlanan haftalık raporda, şehirde bugünden itibaren aralıklı yerel sağanak geçişlerinin başlayacağı aktarıldı.
Yağışların cumaya kadar yerel ve aralıklarla sürmesinin beklendiği öngörülen raporda, sıcaklıkların gün içerisinde 16 ila 18 derece, gece ise 13 ile 14 derece olmasının tahmin edildiği kaydedildi.
Raporda, bugün 3 ila 10 kilogram arasında kuvvetli, çarşamba günü 1 ila 5 kilogram arasında sağanak, perşembe ile cuma 1 ila 3 kilogram arasında hafif yağış beklendiği belirtildi.
İSTANBUL'DA YAĞMUR ETKİLİ OLDU, TRAFİKTE YOĞUNLUK YAŞANDI
Sabah saatlerinde etkili olan yağış İstanbul trafiğinde yoğunluğa neden oldu. Cevilibağ'da da sabah işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar ıslanmaktan kurtulamadı. İBB verilerine göre kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 74’e ulaştı.
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağış, trafiği olumsuz etkiledi. İşe gidiş saatlerinde ana arterlerde trafik yoğunluğu arttı. İBB trafik yoğunluk haritasına göre kent genelindeki yoğunluk oranı yüzde 74’e kadar çıktı.
Meteorolojinin uyarılarını dikkate alan bazı vatandaşlar işe giderken şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalıştı. Tedbirsiz çıkanlar ise aniden başlayan yağışta ıslanmaktan kurtulamadı.
Yağışın gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
KAR YAĞIŞI BAŞLIYOR
Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda hafta sonu kar yağışı başlıyor. Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde hafif kar yağışı, Ağrı ve yüksek bölgelerde ise karla karışık yağmur bekleniyor. Cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren soğuyan hava ile birlikte pazar günü Doğu Anadolu’da kar yağışı etkisini artırarak devam edecek.
YURT GENELİNDE HAVA DURUMU
MARMARA
BURSA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Afyonkarahisar hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İzmir ve Manisa çevreleri ile Aydın’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MANİSA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Antalya çevreleri ile Doğu Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Niğde çevreleri ile öğlen saatleri itibari ile Eskişehir, Kayseri ve Sivas çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KAYSERİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Düzce, Bartın ve Karabük çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
RİZE °C, 22°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 24°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
TRABZON °C, 20°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 15°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 15°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 14°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 22°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN °C, 23°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
SİİRT °C, 24°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu