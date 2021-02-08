Meteoroloji bölge bölge uyardı! Sağanak yağış ve fırtına...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinde Erzurum ve Bingöl çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte, doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklıklarının Marmara'nın kuzeyi ile Karadeniz kıyı kesimlerinde 3 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz ve İç Anadolu'da fırtına (40-70 km/sa), Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ UYARISI

Hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilen Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kar erimesi bekleniyor. Kar erimesi nedeniyle su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA



Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin batısının aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden doğusunda fırtına (50-70 km/sa), batısında yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 16°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

EGE



Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege'nin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden İç Ege'de fırtına (50-70 km/sa), Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 19°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 21°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ



Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden Batı Akdeniz'de yer yer fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 17°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ISPARTA °C, 12°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU



Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden sonra güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 15°C

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

SİVAS °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ



Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden sonra güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 17°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 22°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 19°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 18°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 19°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU



Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu, Erzurum ve Bingöl çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 7°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı

HAKKÂRİ °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu

VAN °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğusunda yer yer pus hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu