Meteoroloji bölge bölge uyardı: Kuvvetli yağışlara dikkat! Toz taşınımı bekleniyor...

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Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu ile Adana'nın ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Karadeniz kıyı kesimi ile Sakarya, Van, Ağrı ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji'den yapılan uyarıda, İstanbul'da hava durumunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı belirtildi.
Yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Van, Ağrı ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege ile Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
TOZ TAŞINIMI UYARISI
Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesin düşme, hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
PROF. DR. ŞEN'DEN UYARI: DOĞU KARADENİZ'DE SU BASKINI OLABİLİR
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Bugün Pazartesi öğlene doğru (11-12) Marmara, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu'ya yağmur geliyor Akşam saatlerinde Marmara'dan ayrılıyor Batı ve Orta Karadeniz'de şiddetini artırıyor. Gece ve yarın sabah Doğu Karadeniz'de Rize, Artvin'de su baskını yapabilir.
Bugün Marmara'da rüzgar kuzey yönlerden fırtına hızında esecek. Çatı uçmalarına ve ağaç devrilmelerine dikkat edin. Doğu Anadolu'da yüzeysel toz taşınımı var yağmur çamur şeklinde olabilir. Önümüzdeki 4 gün sıcaklıklar düşüyor cumadan itibaren tekrar yükseliyor."
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🗓️16 Ekim 2023 Pazartesi— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) October 16, 2023
☔️Kuvvetli Yağışlara Dikkat!
💨Kuvvetli Rüzgara Dikkat!
🌫️Toza Taşınımı Bekleniyor!
🌡️Hava Sıcaklığı: Yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. pic.twitter.com/Kcm6Oz5XW9