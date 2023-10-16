Meteoroloji bölge bölge uyardı: Kuvvetli yağışlara dikkat! Toz taşınımı bekleniyor...

Haberin Devamı

Meteoroloji'den yapılan uyarıya göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu ile Adana'nın ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Karadeniz kıyı kesimi ile Sakarya, Van, Ağrı ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den yapılan uyarıda, İstanbul'da hava durumunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı belirtildi.

Yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Haberin Devamı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Van, Ağrı ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

Haberin Devamı

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege ile Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden görüş mesafesin düşme, hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

PROF. DR. ŞEN'DEN UYARI: DOĞU KARADENİZ'DE SU BASKINI OLABİLİR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Haberin Devamı

"Bugün Pazartesi öğlene doğru (11-12) Marmara, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu'ya yağmur geliyor Akşam saatlerinde Marmara'dan ayrılıyor Batı ve Orta Karadeniz'de şiddetini artırıyor. Gece ve yarın sabah Doğu Karadeniz'de Rize, Artvin'de su baskını yapabilir.

Bugün Marmara'da rüzgar kuzey yönlerden fırtına hızında esecek. Çatı uçmalarına ve ağaç devrilmelerine dikkat edin. Doğu Anadolu'da yüzeysel toz taşınımı var yağmur çamur şeklinde olabilir. Önümüzdeki 4 gün sıcaklıklar düşüyor cumadan itibaren tekrar yükseliyor."

,