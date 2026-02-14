Meteoroloji bölge bölge uyardı: Kuvvetli kar yağışı, sağanak, fırtına, çığ tehlikesi, toz taşınımı... | 8 il için sarı kodlu alarm

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Afyon, Uşak, Antalya'nın doğusu, Isparta ile akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusunda (Iğdır ve Şırnak hariç) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Bitlis, Hakkari ve Van ile öğle saatlerinden sonra Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Bitlis, Hakkari ve Van ile öğle saatlerinden sonra Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR

Rüzgarın, sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve fırtına (40-80 km/sa), gece saatlerinde Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşme çamur yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YAĞIŞLI HAVA ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, yurtta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hafta sonu, yurdun batı kesimlerinde yağışların etkisini kaybedeceğini söyleyen Yavuz, yurdun diğer kesimlerindeyse aralıklarla yağışların devam edeceğini bildirdi.

Bugün Osmaniye ve Hatay çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiğini ifade eden Yavuz, Muş, Bitlis, Van, Siirt ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli yağışların olacağını söyledi.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde olduğunu kaydeden Yavuz, salı gününe kadar sıcaklıkların artacağını söyledi.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Yavuz, İstanbul'da bugün sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar Anadolu Yakası'nda, pazar günü ise öğle saatlerinden sonra Avrupa Yakası'nda yağış görüleceğini bildirdi.

Ankara'da ise bugün öğle saatlerine kadar hafif yağmurların olduğunu ifade eden Yavuz, pazar günü etkisini kaybeden yağmurun hafta içinde yeniden etkili olacağını dile getirdi.

İzmir'de ise hafta sonu yağış beklenmediğini belirten Yavuz, kentin pazartesi, salı ve çarşamba günleri yağış alacağını kaydetti.

AKOM'DAN AÇIKLAMA

AKOM'dan yapılan açıklamada, "İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümü Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkisi altına girmeye hazırlanıyor. Bu nedenle önümüzdeki bir hafta boyunca rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetlenerek yer yer fırtına (30-60 km/s) şeklinde esmesi beklenirken aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor." denildi.

Bitlis, Hakkari, Hatay, Muş, Siirt, Van, Şırnak ve Osmaniye için sarı kodlu meteorolojik uyarı verildi.

SALI VE ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT

Öte ayandan Meteoroloji haftalık hava durumu (14 - 20 Şubat 2026) raporunu da yayımladı. Ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Salı günü batı kesimlerden başlayarak azalacağı tahmin ediliyor. Saı ve Çarşamba günü ülke geneli yağışlı sistemin etkisine girecek.