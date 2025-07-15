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Meteoroloji bölge bölge uyardı! Hafta sonu çok kuvvetli sağanak yağış ve fırtına geliyor... 34 ili etkisi altına alacak

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#Hava Durumu#Sağanak Yağış#Fırtına
Meteoroloji bölge bölge uyardı Hafta sonu çok kuvvetli sağanak yağış ve fırtına geliyor... 34 ili etkisi altına alacak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2025 14:32

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken serinleten haber geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, hafta sonu çok kuvvetli sağanak yağış geliyor. Bölge bölge uyarı verildi.

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Kavurucu sıcaklıklar yerini bazı illerde serin havaya bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölge bölge vatandaşları uyardı. Yapılan son hava durumu tahminlerine göre, gök gürültülü sağanak yağışların özellikle bugün akşam saatlerinden itibaren etkili olması bekleniyor. Vatandaşlara “dikkatli ve tedbirli olun” uyarısı yapıldı.

HAFTA SONU SAĞANAK YAĞIŞ ETKİSİNİ ARTIRACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Ankara'da bugün yer yer gök gürültülü sağanağın etkisiyle sıcaklık düşecek, ancak hava sıcaklığı perşembe gününden itibaren hissedilir derecede artacak.

Salı ve çarşamba günü iç kesimlerde başlayacak olan yağışların hafta sonu etkisini artıracağı belirtildi. Meteoroloji yetkilileri "İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun güney ve batısında kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor. Özellikle iç kesimlerde yağışla birlikte sıcaklıklar da birkaç derece azalacak." ifadelerini kullandı.

Meteoroloji bölge bölge uyardı Hafta sonu çok kuvvetli sağanak yağış ve fırtına geliyor... 34 ili etkisi altına alacak
18 ve 20 Temmuz 2025 tarihleri arasında ülkemizin geneli parçalı bulutlu, İç Anadolu'nun batısı, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Göller yöresi, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Osmaniye, Antalya’nın iç kesimleri, Hatay'ın kıyıları ile Gaziantep çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Yağışların Artvin’in kuzey kesimleri ile Rize çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji bölge bölge uyardı Hafta sonu çok kuvvetli sağanak yağış ve fırtına geliyor... 34 ili etkisi altına alacak

Rüzgarın Marmara, Kuzey Ege ve İç Anadolu’nun batı ve iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

Hafta sonu sağanak yağıştan etkilenecek olan iller; Eskişehir, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Burdur, Isparta, Kastamonu, Konya, Mersin, Adana, Osmaniye, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Karabük, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Bayburt, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Çankırı, Erzincan, Erzurum, Iğdır, Muş

Meteoroloji bölge bölge uyardı Hafta sonu çok kuvvetli sağanak yağış ve fırtına geliyor... 34 ili etkisi altına alacak

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Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 36
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 32
İzmir: Az bulutlu ve açık 37
Adana: Az bulutlu ve açık 35
Antalya: Az bulutlu ve açık 30
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı 31
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı 27
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 42 

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#Hava Durumu#Sağanak Yağış#Fırtına

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