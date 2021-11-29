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Meteoroloji, Antalya için 'turuncu kod' uyarısı vermişti! Dalgalara aldırış etmeden denize girdiler

#Antalya#Turuncu Kod#Hava Durumu
Meteoroloji, Antalya için turuncu kod uyarısı vermişti Dalgalara aldırış etmeden denize girdiler

Meteoroloji'nin 'turuncu kod' ile uyardığı Antalya'da kısmen güneşli hava etkili oluyor. Üç gün boyunca yağış ve fırtınanın etkili olduğu dev dalgaların kıyıya kadar ulaştığı Konyaaltı Sahili'nde ise bazı vatandaşların denize girdikleri görüldü. 'Turuncu kod'un bugün gece yarısına kadar geçerli olacağı, yarından itibaren kent genelinin soğuk hava dalgasına gireceği ve sıcaklığın 6-7 derece kadar düşeceği belirtildi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, geçen cuma günü hafta sonunu da kapsayacak şekilde olumsuz hava koşullarına karşı Antalya'yı uyardı. 'Turuncu kod' ile uyarılan kentte vatandaşların sel, ani su baskını, yoğun yağış ve fırtınaya karşı dikkatli olmaları istendi.

Cumartesi ve pazar günü kent genelinde etkili olan sağanak nedeniyle Aksu ve Serik ilçelerinde tarım arazilerinde zarar meydana geldi. Serik ilçesine metrekareye 221 kilogram yağış düşerken kent genelinde su birikintileri nedeniyle bazı yollar kısa süreliğine ulaşıma kapandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün için de kent genelinde rüzgarın etkili olacağı uyarısını yaptı. Hızı saatte 80 kilometreleri görecek rüzgarla ilgili vatandaşların çatı uçması, ağaç ve direk devrilmelerine karşı dikkatli olmaları istenirken, kent genelinde kısmen güneşli havanın etkili olduğu görüldü. Hafta sonu dev dalgaların kıyıya kadar ulaştığı Konyaaltı Sahili'nde ise bazı vatandaşların denize girdikleri görüldü.

'Turuncu kod'un bugün gece yarısına kadar geçerli olacağı, yarından itibaren kent genelinin soğuk hava dalgasına gireceği ve sıcaklığın 6-7 derece kadar düşeceği belirtildi.

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#Antalya#Turuncu Kod#Hava Durumu

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