HABERLERGündem Haberleri

Kuvvetli yağış sonrası kent sular altında kaldı! Çukura düşen vatandaşın çaresizliği kamerada

İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle Alsancak Semti'nde bazı iş yerlerini su bastı. Kentte başlayan kuvvetli sağanak sabah saatlerinde şiddetini artırdı. Yağmur özellikle Konak, Gaziemir, Bornova ve Buca ilçelerinde yaşamı olumsuz etkiledi, bazı sokak ve yollarda su birikintileri oluştu. Öte yandan Karşıyaka'daki bir mesire alanında iki farklı araçta mahsur kalan üç kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Suyla kaplanan yolda oluşan çukuru fark edemeyen bir vatandaş ise sendeleyerek suyun içine düştüğü ve kendi imkanlarıyla kalkıp yoluna devam ettiği görüldü.

Yağış, Alsancak'taki bazı iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu. Caddede biriken sular nedeniyle araçlar zorlukla ilerlerken, iş yerlerini su basan esnaf, temizlik çalışmaları yaptı. Birçok esnaf dükkanlarında biriken suyu dalgıç pompalarla boşaltmaya çalıştı.

Bölgeye sevk edilen İZSU ekipleri de su tahliyesinde esnafa yardımcı oldu.

Esnaf Evren Yurtoda, bulundukları sokağın her yıl kazılıp yapıldığını, yaşadıkları karşısında söyleyecek bir şey bulamadığını ifade etti.

Bölgedeki iş yerlerini suyun bastığını anlatan Yurtoda, "5 yıldır aynı, sonuç ve manzara hiç değişmiyor. Esnaf kan ağlıyor. Her sene bu manzarayı yaşıyoruz. Bu duruma hiç şaşırmıyoruz." dedi.

Berker Yalım da her yağmurdan sonra sokakta aynı manzaranın yaşandığını kaydetti.

Mahalle sakinleri ve esnafın zor durumda olduğunu anlatan Yalım, "Yapılsa da yapılmasa da aynı şey. Düzgün yaptıkları yok zaten. Eğim bu tarafa diyorlar, o tarafa kazı yapıyorlar. Her şeyi farklı farklı yapıyorlar. Suyun birinci katlara çıkmadığına şaşırıyorum. Lağımdan da zeminden de su geliyor. Bayağı dolu, etrafı görüyorsunuz." diye konuştu.

ARAZİDE MAHSUR KALAN 3 KİŞİ KURTARILDI

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün akşam etkili olan sağanak sonrası sahadaki müdahale ve önlem çalışmaları kapsamında Karşıyaka Yamanlar Mesire Alanı'nda, bir kişinin arazide mahsur kaldığı ihbarı alındı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi

Kurtarma aracı ve 4 personel ile olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, mahsur kalan vatandaşla iletişim kurarak arazideki konumunu belirledi.

Arazinin yoğun çamur ve balçık olması nedeniyle arama ve kurtarma çalışmaları yaya olarak sürdüren ekipler, aracında mahsur kalan kadın sürücüye ulaştı.

Aracıyla off-road yaptığı öğrenilen ve kuvvetli yağışın dere yatağındaki su seviyesini yükseltmesiyle aracı çamura saplanan kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Ekipler, sürücünün verdiği bilgiler doğrultusunda, yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta başka bir aracın daha mahsur kaldığını tespit etti

İtfaiye ve AFAD ekipleri, araçlarında mahsur kalan ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen anne ve çocuğunu da kurtardı.

VATANDAŞ SU DOLU ÇUKURA DÜŞTÜ

Yağışın etkisiyle bazı caddelerde asfalt zeminde bozulmalar ve derin çukurlar meydana geldi. Suyla kaplanan yolda oluşan çukuru fark edemeyen bir vatandaşın sendeleyerek içine düştüğü, daha sonra çevreden yardım almadan kendi imkanlarıyla düştüğü yerden kalkarak yoluna devam ettiği görüldü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) koordinesindeki ekiplerin, su taşkınlarının yaşandığı kritik noktalarda tahliye ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi. Yetkililer, yağışın akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceğini kaydederek, vatandaşları sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

