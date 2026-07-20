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Meteoroloji açıkladı: Türkiye'de haziran ayında tam 149 kere şiddetli oldu

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#Meteoroloji#Meteoroloji Olayları#Sel Ve Yağış
Meteoroloji açıkladı: Türkiyede haziran ayında tam 149 kere şiddetli oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2026 12:11

Türkiye genelinde haziranda büyük çoğunluğu dolu, şiddetli yağış ve sel olmak üzere 149 şiddetli meteorolojik olay meydana geldi. Haziranda yurt genelinde kaydedilen şiddetli meteorolojik olaylarda 60 vakayla ilk sırada yer alan doluyu, 57 vakayla şiddetli yağış ve sel izledi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Haziran Ayı Zirai Meteoroloji Bülteni'nden derlediği bilgilere göre, haziranda etkili olan yağışlı hava sistemleri, yurt genelinde çok sayıda kuvvetli meteorolojik olaya yol açtı.

Haziranda kayıtlara geçen 149 şiddetli meteorolojik olayın yaklaşık yüzde 80'ini dolu ile şiddetli yağış ve sel oluşturdu.

Ülke genelindeki 220 meteoroloji gözlem istasyonundan elde edilen verilere göre, geçen ay etkili olan gök gürültülü sağanaklara birçok bölgede dolu eşlik etti.

Hazirandaki şiddetli meteorolojik olaylar arasında 60 vakayla dolu ilk sırada yer aldı. Kısa süreli ve kuvvetli yağışların görüldüğü Kars ve Afyonkarahisar başta olmak üzere bazı illerde dolu etkili oldu.

Şiddetli meteorolojik olaylar arasında şiddetli yağış ve sel ise 57 vakayla ikinci sırada yer aldı. Bunu 15 olayla fırtına ve 10 olayla yıldırım düşmesi izledi.

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Geçen ay ayrıca 5 heyelan ve 2 hortum olayı da kayıtlara geçti.

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#Meteoroloji#Meteoroloji Olayları#Sel Ve Yağış

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