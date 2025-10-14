×
Meteoroloji açıkladı: Son 55 yılın en sıcak 11'inci eylül ayı yaşandı

Güncelleme Tarihi:

#Meteoroloji#Sıcaklık Rekoru#İklim Değişikliği
Oluşturulma Tarihi: Ekim 14, 2025 18:24

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nün sıcaklık analizi raporuna göre, 2025 yılı Eylül ayı ortalama sıcaklığı 0.8 derece artışla 21.7 derece olarak ölçüldü. 2025 Eylül'ü, son 55 yılın en sıcak 11'inci ayı olarak kayıtlara geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2025 yılı Eylül ayı sıcaklık analizi raporunu yayımladı. Buna göre, Türkiye genelinde 1991-2020 normalleri eylül ayı ortalama sıcaklığı 20,9 dereceyken, 2025 Eylül ayında 0.8 derecelik artışla 21.7 dereceye yükseldi. Bu değer, son 55 yılın en sıcak 11'inci eylül ayı olarak kayıtlara geçti.

EN YÜKSEK SICAKLIK CİZRE'DE

Öte yandan, Türkiye'de iklim değerlendirilmesinde kullanılan 220 istasyonda eylül ayında sıcaklık değerleri ölçüldü. Buna göre, Akdeniz Bölgesi’nin geneli, Edirne, Kadıköy, Kocaeli, Gökçeada, Çanakkale, Bursa, Yalova, Ayvalık, Dikili, Manisa, Uşak, İzmir, Çeşme, Kuşadası, Aydın, Denizli, Bodrum, Muğla, Marmaris, Uzunköprü, İpsala, Burhaniye, Bergama, Gediz, Seferihisar, Ödemiş, Nazilli ve Yatağan çevrelerinde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde, yurdun diğer kesimlerinde ise mevsim normalleri civarında gerçekleşti. 2025 yılı Eylül ayında ekstrem sıcaklıklar, sıfırın altında 2,4 derece ile Erzurum'da, en yüksek sıcaklık ise 44,6 derece ile Cizre'de ölçüldü. (DHA)

