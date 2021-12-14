Meteoroloji açıkladı! Soğuk hava geliyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 10 gün içinde sıcaklıkların kademeli olarak düşeceğini açıkladı. Meteoroloji Uzmanı Cengiz Çelik, Hürriyet’e şunları söyledi:

“Şu anda Batı bölgelerimizde lodos var, bu nedenle hava sıcak. Bugünden itibaren lodos etkisini Batı bölgelerde, perşembe günü de Doğu bölgelerde kaybedecek. Böylece sıcaklıkların mevsim normallerine inmesiyle birlikte iç kesimlerdeki yağışlar, kar yağışına dönüşecek. Kar bir haftadır batı bölgelerde yağıyordu. Bugünden itibaren sıcaklıkların kademeli düşmesiyle birlikte yağışlar iç kesimlerde kar yağışına dönüşecek. Yağışlar tüm yurdu etkileyecek.

İSTANBUL’DA KAR ÖRTÜSÜ BEKLENMİYOR

İstanbul’da yağışlar yağmur şeklinde devam ediyor. Perşembe günü Çatalca çevreleri yani yüksek bölgelerde, daha sonraki günlerde ise tüm İstanbul’da karla karışık yağmura dönüşecek. Ancak kentte bu yağışların örtü yapması beklenmiyor. Ankara’da yarın yüksek kesimlerde kar yağışı var. Perşembe günü tüm kentte artık kar yağışı olacak. Tüm hafta boyunca özellikle Doğu Akdeniz, Marmara’nın Doğusu ve Batı Karadeniz’de yağışlar zaman zaman kuvvetli olacak. Toroslar’da, Doğu Anadolu’da, İç Anadolu’nun doğusunda ve kayak merkezlerinde kar kalınlıkları artacak.”