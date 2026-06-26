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Meteoroloji açıkladı: 26 Haziran Cuma hava durumu raporu... Sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve sıcak hava uyarısı

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Kuvvetli Rüzgar
Meteoroloji açıkladı: 26 Haziran Cuma hava durumu raporu... Sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve sıcak hava uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2026 08:31

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 26 Haziran 2026 raporunu yayımladı. Meteoroloji'den birçok bölge için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Marmara’nın güneybatısı ile kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli rüzgar bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. İşte 26 Haziran Cuma bölge bölge hava durumu...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin güney ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Edirne, Denizli, Burdur, Bolu, Karabük, Artvin, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri ile Aydın, Muğla ve Antalya’nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji açıkladı: 26 Haziran Cuma hava durumu raporu... Sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve sıcak hava uyarısı

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı ile kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

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KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı ile kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji açıkladı: 26 Haziran Cuma hava durumu raporu... Sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve sıcak hava uyarısı

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26 HAZİRAN BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla batısının yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Denizli çevreleri ile Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor

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DENİZLİ °C, 37°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Burdur çevreleri ile Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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BOLU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 24°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 33°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Kuvvetli Rüzgar

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