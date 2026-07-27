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Meteoroloji 27 Temmuz hava durumu raporunu açıkladı: Sıcaklıklar yükselmeye başlıyor

Güncelleme Tarihi:

#Meteoroloji#Hava Durumu#Sıcaklık
Meteoroloji 27 Temmuz hava durumu raporunu açıkladı: Sıcaklıklar yükselmeye başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2026 07:35

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 27 Temmuz 2026 hava durumu raporunu yayımladı. Geçtiğimiz haftada düşen sıcaklıklar yurt genelinde artmaya başlıyor. Öte yandan Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Artvin kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte 27 Temmuz bölge bölge hava durumu...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Artvin kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde artarak mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın yurdun kuzeybatı kesimlerinde güneyli, diğer yerlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji 27 Temmuz hava durumu raporunu açıkladı: Sıcaklıklar yükselmeye başlıyor

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İŞTE 27 TEMMUZ PAZARTESİ BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra Trakya kesiminin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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BURSA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 27 Temmuz hava durumu raporunu açıkladı: Sıcaklıklar yükselmeye başlıyor

A.KARAHİSAR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

Meteoroloji 27 Temmuz hava durumu raporunu açıkladı: Sıcaklıklar yükselmeye başlıyor

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

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KASTAMONU °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri ile Artvin kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 29°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 28°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

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KARS °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sıcaklık

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