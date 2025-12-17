Meteoroloji 17 Aralık raporunu yayımladı: Ülke genelinde yağış yok! Buzlanma, don ve sise dikkat

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor, kuzey, iç ve doğu kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde hafif buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının, yurdun kuzey kesimleri ile kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

İŞTE 17 ARALIK ÇARŞAMBA BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 14°C

Az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde hafif buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

Haftalık Hava Tahmini

📆(17 - 23 Aralık 2025)

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/VsBpQHRv3K — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) December 16, 2025

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 11°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 14°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor bekleniyor.

BATMAN °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C

Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Batı Akdeniz'de fırtına; Doğu Akdeniz ve Van Gölü'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.