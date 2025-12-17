Meteoroloji 17 Aralık raporunu yayımladı: Ülke genelinde yağış yok! Buzlanma, don ve sise dikkat

Güncelleme Tarihi:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre; yurt genelinde yağış beklenmiyor, kuzey, iç ve doğu kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde hafif buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının, yurdun kuzey kesimleri ile kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
İŞTE 17 ARALIK ÇARŞAMBA BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.
BURSA °C, 14°C
Az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde hafif buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
Haftalık Hava Tahmini— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) December 16, 2025
📆(17 - 23 Aralık 2025)
Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/VsBpQHRv3K
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 11°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 14°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor bekleniyor.
BATMAN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı bulutlu
MARDİN °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Batı Akdeniz'de fırtına; Doğu Akdeniz ve Van Gölü'nde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.