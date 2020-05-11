Meteoroloji 12 Mayıs hava durumu: Yarın hava durumu nasıl, yağmur yağacak mı?
12 Mayıs hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. Son değerlendirmelere göre, hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı öngörülüyor. Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava hakim olması beklenirken İstanbul'da yarın hava sıcaklığının 29 dereceye kadar çıkması tahmin ediliyor. Peki, yarın hava durumu nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? İşte, MGM 12 Mayıs Türkiye geneli il il hava durumu tahminleri...
Son hava durumu tahminleri, Meteoroloji'nin değerlendirmeleri kapsamında merak ediliyor. Sıcak havaların kendisini hissettirmesinin ardından MGM yarın hava sıcaklığında artış olacağını duyurdu. Son değerlendirmelere göre, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli rüzgar etkili olacak. İşte, Türkiye geneli il il 12 Mayıs hava durumu raporu...
YARIN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 17°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 16°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 14°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 17°C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ 16°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 17°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 15°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 12°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 14°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 17°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 13°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 9°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 10°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 9°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 12°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 12°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 8°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 13°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU 7°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 16°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 11°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 13°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 10°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 12°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 0°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -3°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 11°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 7°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 9°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
MARDİN 13°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 11°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA 15°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
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