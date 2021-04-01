Meteorit diye sakladı, gramını 3 dolara satmadı... Beş yıl sonra şaşkına döndü

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Sandıklı'da inşaatta çalışan evli ve 3 çocuk babası Erol Çevik, 5 yıl önce memleketi Arızlar köyüne komşu olan Alagöz köyünde iş makinesiyle açılan su kanalında irili ufaklı 6 taş buldu. Çevik, ilginç bulduğu taşları toplayıp, evine götürdü. Taşların gök taşı olabileceğini düşünen Erol Çevik, aynı yıl incelenmesi amacıyla taşlardan bir numuneyi Afyon Kocatepe Üniversitesi'ne (AKÜ) gönderdi. Toplam ağırlıkları 15 kilo 230 gram olan taşların AKÜ'de yapılan ön incelemesinde meteorit olabileceği bildirildi. Bu süreçte Erol Çevik, bir tanıdığı vasıtasıyla İngiltere'de bir koleksiyoncu ile görüştü. İngiliz koleksiyoner taşların gramına 3 dolara anlaştı. Çevik, taşların daha değerli olacağını düşünerek, İngiltere'deki koleksiyonere satmadan önce taş analizi için MTA Genel Müdürlüğü'ne gönderdi. MTA'da yapılan analizde ise taşların meteorit değil, lav taşı olduğu ortaya çıktı.

'3 DOLARA ANLAŞMIŞTIK'

Erol Çevik, "Alagöz köyünde 2016 senesinde tarla kiralamıştım. Tarlaya giderken kepçenin açtığı su kanalında bu taşları buldum. Taşların farklı olduğunu düşünerek topladım. Taşları önce Afyonkarahisar'a, Kocatepe Üniversitesi'ne analiz etmek için gönderdim. Orada bir analiz yaptırdım. Sonuçlara bakınca gök taşı olduğunu varsaydık. Sonra eş-dost vasıtası ile İngiltere'den bir alıcı bulduk. Onlar ile gramını 3 dolar ile anlaşmıştık. Tekrar bir analize gönderdik. Ankara'ya MTA'ya gönderdik. Ankara'da çıkan sonuçta lav taşı olduğu söylendi" dedi.

Çevik, lav taşı parçalarını evinde saklamaya devam ediyor.

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