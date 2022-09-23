Meteler 3 dakikada hazır

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Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Meteler Jandarma Özel Harekât Taburu, terörle mücadelede önemli görevler üstleniyor. 30 yıl önce kurulan ve özel eğitimlerden geçen tabur, Türkiye’de Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan sonra üstün cesaret ve feragat beratına sahip tek birlik olarak göze çarpıyor. 7 gün 24 saat göreve hazır olacak şekilde eğitime tabi tutulan ve 30 yılda 48 şehit veren taburda askerler, operasyonlardan artan zamanlarda kondisyonlarını korumak için sürekli eğitim ve spor yapıyor. Zorlu kış şartlarında, yazın kavurucu sıcağında sarp ve dağlık arazilerdeki her türlü zorluğa karşı eğitim alan askerler, arazide karşılaşabilecekleri el yapımı patlayıcı, mayın ve her türlü patlayıcıya karşı Mayın El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha (METİ) timleri tarafından da eğitiliyor.

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HER AN TETİKTELER

Meteler’in en büyük yardımcısı ise yerli ve milli silahlar. Yapılan eğitimlerde zaman kavramı önemli bir yer tutarken, her an tetikte bekleyen Meteler gelen emirle birlikte 3 dakika içinde operasyona çıkacak şekilde hazır oluyor.