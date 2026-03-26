Metehan Baltacı tahliye oldu

Baltacı hakkında ‘bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılığa teşebbüs’, ‘şike ve teşvik primi’ iddiasıyla 4 yıldan 13 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

BURUK DESTEK İÇİN ADLİYEYE GELDİ

İstanbul 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Metehan Baltacı ile avukatları katıldı. Baltacı’ya destek için adliyeye gelen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolcular Kazım Karataş, Doğan Alemdar ve Bertuğ Yıldırım da duruşmayı izledi.

Duruşmada kimlik tespiti yapılan Metehan Baltacı, lise mezunu olduğunu ve aylık gelirinin 1.5 milyon lira olduğunu söyledi. Baltacı savunmasında, “Söz konusu iki eylemde de Galatasaray’ın U19, yani 19 yaş altı takımındaydım. O dönem A Takımı’nda değildim. Yasal bir sitede bahis üyeliğim vardı. Söz konusu iki maça da bahis oynamıştım. Ancak A Takımı’nda olmadığımdan ben o zamanlar sahada olmayı bırakın, kulübede bile değildim. Kimseyle irtibat halinde de değildim” dedi.

Oynadığı bahiste herhangi bir para kazanmadığını ifade eden Baltacı, “2023-2024 sezonunda Galatasaray A Takımı kadrosunda yer aldım. İlk resmi maçıma da bu sezonda çıktım. Yasadışı bahis sitelerine üyeliğim bildiğim kadarıyla yoktu. A Takımı’nda yer aldıktan sonra herhangi bir bahis oynamadım. Kendim oynadığım maçlarda da bahis yapmadım. Kimseyle anlaşıp şike yapmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum” diye konuştu.

Mahkeme, Metehan Baltacı’nın tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi.