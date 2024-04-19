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Mete Gazoz’a büyük onur... Olimpiyatlarda mutlaka izleyin

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#Mete Gazoz#NBC Olympics#İ2024 Paris Olimpiyat Oyunları
Mete Gazoz’a büyük onur... Olimpiyatlarda mutlaka izleyin
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2024 07:00

Olimpiyat ve dünya şampiyonu okçumuz Mete Gazoz, dünyaca ünlü spor otoritelerinden NBC Olympics tarafından, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda takip edilecek 100 sporcu arasında gösterildi.

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Fransa’nın başkenti Paris’te 26 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan oyunlar öncesinde yayımlanan makalede sporcumuzla ilgili şu ifadeler kullanıldı: “Tokyo Olimpiyatları’nda 21 yaşında olan Mete Gazoz, olimpiyat tarihinde bireysel altın madalya kazanan ilk Türk okçu oldu. Şimdi 24 yaşında, branşında favori olarak gösterilerek ünvanını korumak için Paris’e gidiyor. Mete Gazoz, 2023 yılında güçlü bir performans sergileyerek Dünya Okçuluk Şampiyonası’nda bireysel altın madalya aldı ve Dünya Okçuluk Federasyonu’nun verdiği ‘Yılın En İyi Klasik Yay Erkek Okçusu’ unvanını üçüncü kez kazandı.”

 
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#Mete Gazoz#NBC Olympics#İ2024 Paris Olimpiyat Oyunları

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