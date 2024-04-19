Mete Gazoz’a büyük onur... Olimpiyatlarda mutlaka izleyin

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Fransa’nın başkenti Paris’te 26 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan oyunlar öncesinde yayımlanan makalede sporcumuzla ilgili şu ifadeler kullanıldı: “Tokyo Olimpiyatları’nda 21 yaşında olan Mete Gazoz, olimpiyat tarihinde bireysel altın madalya kazanan ilk Türk okçu oldu. Şimdi 24 yaşında, branşında favori olarak gösterilerek ünvanını korumak için Paris’e gidiyor. Mete Gazoz, 2023 yılında güçlü bir performans sergileyerek Dünya Okçuluk Şampiyonası’nda bireysel altın madalya aldı ve Dünya Okçuluk Federasyonu’nun verdiği ‘Yılın En İyi Klasik Yay Erkek Okçusu’ unvanını üçüncü kez kazandı.”