‘Metan kokusu vardı’
İstanbul Bahçelievler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde önceki gün, bir kişinin öldüğü 10 kişinin ise yaralandığı bir binanın bodrum katındaki tekstil atölyesinde meydana gelen patlamaya ilişkin iş yeri sahibi Kazım Pehlivan ve gayri resmi ortağı Nusret Taş gözaltına alındı.
Kazım Pehlivan ifadesinde “İş yerinde doğalgaz tesisatı ve girişi yok. Ham madde olarak kâğıt ve kumaş var. Patlamaya sebep olacak yakıcı, yanıcı ya da parlayıcı hiçbir madde yoktu. Patlamaya ne sebep oldu bilmiyorum. Son yağan şiddetli yağışlarda iş yeri kanalizasyonundan yoğun metan gazı kokusu geldi. Hatta bina sakinleri bu kokudan rahatsız oldular. Ve İGDAŞ’a yazılı olarak başvuruda bulundular. Başvuranlar olması nedeniyle ayrıca biz başvurmadık. Sadece bizim iş yerimiz değil bütün binada hissediliyordu. Metan gazı patlamaya neden olmuş olabilir” dedi. Şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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