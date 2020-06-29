‘Metan kokusu vardı’

Kazım Pehlivan ifadesinde “İş yerinde doğalgaz tesisatı ve girişi yok. Ham madde olarak kâğıt ve kumaş var. Patlamaya sebep olacak yakıcı, yanıcı ya da parlayıcı hiçbir madde yoktu. Patlamaya ne sebep oldu bilmiyorum. Son yağan şiddetli yağışlarda iş yeri kanalizasyonundan yoğun metan gazı kokusu geldi. Hatta bina sakinleri bu kokudan rahatsız oldular. Ve İGDAŞ’a yazılı olarak başvuruda bulundular. Başvuranlar olması nedeniyle ayrıca biz başvurmadık. Sadece bizim iş yerimiz değil bütün binada hissediliyordu. Metan gazı patlamaya neden olmuş olabilir” dedi. Şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



