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Haber Giriş: 03.08.2020 - 21:04,Son Güncelleme:

Metan gazı nedir? İşte metan gazı hakkında bilgi

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Metan gazı nedir? İşte metan gazı hakkında bilgi
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Doğal gazın bir bileşeni ve önemli bir yakıt olan metan, normal sıcaklık ve basınçlarda gaz halinde bulunur. Doğal metan hem zemin altında hem de deniz tabanı altında bulunabilir. Yüzeye ve atmosfere ulaştığında atmosferik metan olarak bilinir. İşte, metan gazı hakkında bilgi...

Metan, küresel ısınmaya neden olan sera gazlarından biridir. Ayrıca çöplerdeki metandan yakıt elde edilebilir. Normal sıcaklık ve basınçlarda gaz halinde bulunan metan, kokusuzdur. Doğal gazın bir bileşenidir ve önemli bir yakıttır.

Doğal metan hem zemin altında hem de deniz tabanı altında bulunabilir. Yüzeye ve atmosfere ulaştığında atmosferik metan olarak bilinir. 1750'den beri Dünya'nın atmosferik metan konsantrasyonu arttı. Metanojen bakteri (arkelerde) metan üretimi yapar.B u canlı türü zorunlu anaerob bakteridir.

Metan başka kimyasallarla karıştığında patlayıcı olabilir. Yüksek konsantrasyonda metan gazı tutuştuğunda ölümcül olabilir. Toprağın altından gelen doğal metan madenlerdetrajik patlamalara sebep olmuştur.

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