Metan gazı nedeniyle 5 asker şehit oldu! Uzmanlar CNN Türk'e yorumladı: Kokusuz, renksiz, tatsız

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Pençe-Kilit Harekâtı kapsamında bir mağarada yapılan arama-temizleme faaliyeti sırasında metan gazına maruz kalan 19 askerden 5’inin şehit olması tüm Türkiye’yi yasa boğdu. Metan gazının özellikleri nelerdir, hangi şartlarda oluşur ve anlaşılması mümkün müdür? Uzmanlar, CNN Türk'e metan gazıyla ilgili merak edilenleri cevapladı.

“RENKSİZ, TATSIZ VE KENDİNİ BELLİ ETMEZ”

CNN TÜRK’e konuşan İTÜ Maden Mühendisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdullah Fişne, olaya ilişkin şunları söyledi: “Metan gazı bitkisel malzemelerin çürümesiyle oluşan bir yan üründür, fosil yakıtların oluşumu sürecinde yan ürün olarak oluşur. Bu gaz bazen atmosfere karışır bir kısmı da kömür içerisinde kalabiliyor, mağaralarda birikebilir. Mağarada doğal olarak oluşan kayaçların bünyesinde biriken gaz, bir yol bulup mağaranın içine sızmış olabilir. Kayaçların bünyesinde metan gazı olabilir. Kokusuz, renksiz, tatsız bir gazdır, kendini belli etmez. Kömür yataklarının olduğu yerlerde görülebilir ya da yakınlarında görülebilir. Yer altındaki çatlaklardan ve fay zonlarından hareket edip bu tip boşluklarda da birikebilir. Yanıcı ve patlayıcı bir gazdır. Bir ortama yayıldığında oksijeni azaltır ve ölürsünüz, kendi zehirli bir gaz değildir.”

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“ÇIKIŞI OLMAYAN MAĞRALARDA BİRİKİR”

CNN TÜRK’e konuşan İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat İnan, olaya ilişkin şunları söyledi: “Metan gazı diğer gazlardan farklıdır, kokusuz bir gazdır, ayırt edilmesi ve fark edilmesi zordur. Mağara ortamında birikebilir, bu birikimin farkına varamazsınız, vardığınızda çok geç olur. Metanın kaynağına gelince, kömür kökenli metan olabilir, etrafındaki bataklık ortamında da oluşur, çatlaklılarla mağaraya nüfuz edebilir. Torakslardaki mağaralarda doğal havalandırma olabiliyor ve gaz birikmiyor. Çıkışı olmayan mağaralarda gaz birikiyor.”

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