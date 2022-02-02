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Metakognitif terapi nedir?

#Metakognitif Terapi#Metakognitif Terapi Nedir
Metakognitif terapi nedir

Metakognitif terapi, daha önce kullanılan BDT’den farklıdır çünkü sosyal ve fiziksel algıyla bağlantılı inançlara veya başkaları ve çevre ile ilgili düşüncelere odaklanmaz. Bunun yerine metakognitif terapi, kişilerin bu düşüncelerine yanıt verme biçimlerini inceler.Gerçekliğe dair hatalı ve işlevsiz düşüncelerin devamlılığına kaynak olan ve bu süreci yöneten üst bilişsel süreçleri ele alır. İşte, Metakognitif terapi hakkında merak edilen bilgiler

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Metakognitif inançlar, ruminasyon, negatif bilişsel inançlar ve depresyon arasında tutarlı bir ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. Depresyondaki kişilerle yapılan çalışmalarda tedavi için metakognitif terapinin tutarlı bir model olduğu tespit edilmiştir.

METAKOGNİTİF TERAPİ NEDİR?

Metakognitif terapi Türkçe karşılığı olarak üst biliş terapi anlamına gelmektedir. Bilişsel davranışçı terapilerden biri ve en güncel olan terapi şeklidir. Bu terapinin temel mantığı; insandaki ruhsal bozuklukları oluşturan düşüncelerdir. Zihnimize gelen düşüncelere de nasıl tepki verdiğimiz nasıl cevap verdiğimiz metakognitif terapidir. Şunu kabul eder aslında bizde ruhsal bozuklukları oluşturan, zihnimize gelen düşüncelerin ötesinde bu düşüncelere verdiğimiz çarpık tepkilerimizin ruhsal bozuklukların oluşumundan sorumlu olduğunu ileri sürer. Metakognitif terapi yaklaşık 4 ay süren bir tedavi yöntemidir. İlaç kullanılmıyor. Birçok bozuklukta tek başına etkili oluyor. Tedavi süreci seanslar şeklinde uygulanıyor. Her seans ortalama 45 dakika sürüyor.

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Depresyon Tedavisinde Metakognisyon Eğitimi (D-MCT), depresyon tedavisinde yeni bir kavramdır. . Eğitim, grup üyelerinin, depresyona eşlik eden, çoğunlukla otomatik ve bilinçsiz düşünce kalıplarını tanıyıp düzeltmelerine, kısmen de bu depresif düşünce sürecini belirli bir mesafeden izleyerek mümkün kılmayı amaçlıyor. Bu amaçla, yaratıcı ve ilgi çekici stratejileri kullanarak depresif düşünce kalıpları hakkında katılımcıları günlük hayattan pratik ve anlaşılır örneklerle bilgilendirmeye çalışmaktadır. Buna ek olarak, birinin düşünce süreçleri ile işlevsiz başa çıkma stratejileri üzerinde disfonksiyonsel varsayımlar hedeflenir.

İşlevsel olmayan inançlar ve bilişsel yanlılıklar, mevcut bilişsel kuramlara göre depresyonun oluşmasında ve korunmasında önemli bir rol oynamaktadır.

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