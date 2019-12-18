Metafor ne demek? Metafor nedir? Metafor TDK kelime anlamı

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Metafor kelimesi mecaz anlamına gelmektedir. Bir şeyi başka benzerliği olan başka bir şeye benzetilmesidir. Mecaz anlatım metafor olarak adlandırılmaktadır.

Türkçeye Fransızcadan geçen metafor kelimesinin kökeni Yunancadır. Aktarma ve taşıma anlamına gelen Yunanca olan 'metaphora' kelimesinden gelmektedir. Özellikle edebi eserlerde metafor yapılıyor olması dikkat çekmektedir. Türk Dil Kurumu sözlüğünde de metafor kelimesinin anlamı mecaz olarak açıklanmaktadır.

Metafor Nedir?

Metafor özellikle edebi çalışmalarda yer alan mecaz anlatımdır. Bir şeyi anlatırken doğadan ve başka bir şeyden alınan güzel bir benzetme olmaktadır. Genellikle güzel olanı anlatırken başka alanda güzelliği ile bilinen bir şeye atıfta bulunmak metafor olarak nitelendirilmektedir. Metafor anlatımı güçlendirirken, aynı zamanda sanatsal bir değer de kazandırmaktadır.