Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Meta ve WhatsApp, 'veri paylaşma zorunluluğu' soruşturmasında savunma yapacak

Güncelleme Tarihi:

#Meta#Facebook#Whatsapp
Meta ve WhatsApp, veri paylaşma zorunluluğu soruşturmasında savunma yapacak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2022 11:37

Meta Platforms (Facebook) ile WhatsApp LLC ve Madoka Turkey Bilişim Hizmetleri, WhatsApp kullanıcılarına getirilen veri paylaşma zorunluluğuyla ilgili soruşturma kapsamında yarın Rekabet Kurulu'nda sözlü savunma yapacak.

Haberin Devamı

Rekabet Kurulu'nun 11 Ocak 2021 tarihli kararıyla WhatsApp kullanıcılarına getirilen veri paylaşma zorunluluğu hakkında Meta ve paydaş şirketleri hakkında 4054 sayılı 'Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6'ncı maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla resen soruşturma açıldı. Ayrıca WhatsApp verilerinin paylaşılması zorunluluğu durduruldu.

Soruşturma kapsamında sözlü savunma aşamasına gelindi. Kurul, yarın saat 10.30'da, şirket temsilcilerinin sözlü savunmalarını dinleyecek. Kurulun, savunmanın ardından 15 gün içinde soruşturma hakkında kararını açıklaması bekleniyor.

Rekabet Kurulu'ndan, toplantıya ilişkin açıklamada, "Sözlü savunma toplantısına dinleyici olarak katılmak isteyenler, toplantıyı online olarak takip edebileceklerdir. Bu amaçla Rekabet Kurumu web sitesindeki yönlendirmelere uygun olarak, en geç toplantı saatinden yarım saat öncesine kadar katılım formunun doldurulması gerekmektedir" denildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Meta#Facebook#Whatsapp

BAKMADAN GEÇME!

Adları bile bilinmiyor ama 4 milyondan fazla kişiyi fidyeden kurtardılar Onlar süper kahraman hackerlar...

Adları bile bilinmiyor ama 4 milyondan fazla kişiyi fidyeden kurtardılar! Onlar süper kahraman hacker'lar...

#Fidye Yazılımı
İstanbul’da gökyüzünde görsel şölen… Neden Cirrocumulus bulutları görüldü

İstanbul’da gökyüzünde görsel şölen… Neden Cirrocumulus bulutları görüldü?

#Bulut
Şimdi doğayla buluşma zamanı... Bu sonbahar keşfedebileceğiniz ormanlar | 10 ŞEHİR 12 ADRES

Şimdi doğayla buluşma zamanı... Bu sonbahar keşfedebileceğiniz ormanlar | 10 ŞEHİR 12 ADRES

#Rota

BAKMADAN GEÇME!

Adları bile bilinmiyor ama 4 milyondan fazla kişiyi fidyeden kurtardılar Onlar süper kahraman hackerlar...

Adları bile bilinmiyor ama 4 milyondan fazla kişiyi fidyeden kurtardılar! Onlar süper kahraman hacker'lar...

#Fidye Yazılımı
İstanbul’da gökyüzünde görsel şölen… Neden Cirrocumulus bulutları görüldü

İstanbul’da gökyüzünde görsel şölen… Neden Cirrocumulus bulutları görüldü?

#Bulut
Şimdi doğayla buluşma zamanı... Bu sonbahar keşfedebileceğiniz ormanlar | 10 ŞEHİR 12 ADRES

Şimdi doğayla buluşma zamanı... Bu sonbahar keşfedebileceğiniz ormanlar | 10 ŞEHİR 12 ADRES

#Rota