MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMeta Ne Demek? Meta Nedir? Meta Tdk Kelime Anlamı
GeriGündem Meta Ne Demek? Meta Nedir? Meta Tdk Kelime Anlamı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 30.03.2020 - 13:08,Son Güncelleme:/

Meta Ne Demek? Meta Nedir? Meta Tdk Kelime Anlamı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Meta Ne Demek? Meta Nedir? Meta Tdk Kelime Anlamı
Abone Olgoogle-news

Söz konusu günlük yaşam olduğunda çok fazla kullanılmayan meta kelimesi, özellikle yazılı basın ve metinlerde değerlendirilmektedir. Farklı yerlerde bu kelime ile karşılaşan pek çok kişi konu hakkında bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Peki, meta ne demek? Meta nedir? Meta TDK kelime anlamı hakkında bilinmesi gerekenler.

Arapça kökenli bir kelime olarak Meta kelimesi Türkçede değerlendirilen sözcükler arasında yer almaktadır. Bu kelime özellikle iş dünyası için yazılı metinlerde değerlendirilen bir sözcüktür.

 Meta Ne Demek?

 Meta kelimesi ‘mal, ticaret’ ve aynı zamanda ‘sermaye’ anlamına da gelmektedir. Pek çok farklı durum ya da unsur konusunda bu anlam üzerinden Beta kelimesini kullanmak mümkündür.

 Meta Nedir?

 Meta herhangi bir eşya ya da ürün ile beraber bir bölge konusunda sermaye veya ticaret malı olarak bilinmektedir. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse;

 ‘’ Batıdan aldığımız öteberi arasında en kıymetli meta kendi memleketimizi karış karış dolaşma arzusu olmalıdır.’’ B.R. Eyuboğlu

 Bu cümle içerisindeki anlamda olduğu gibi farklı cümleler içerisinde gündelik yaşamda kullanılabilir.

 Meta TDK Kelime Anlamı

 Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında meta kelimesi ‘Sermaye, mal ve ticari mal’ anlamı üzerinden değerlendirilmektedir. Özellikle iş kaynaklı yazılı olarak hazırlanmış metinlerde sıkça kullanılan bir kelimedir. Ayrıca edebi metinlerde yine çok fazla değerlendirilen sözcükler arasında yer alıyor. Gündelik yaşamda bu anlam üzerinden meta kelimesini dilediğiniz amaç doğrultusunda değerlendirebilirsiniz. Türkçeye yerleşmiş sözcükler arasındadır.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle