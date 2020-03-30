Meta Ne Demek? Meta Nedir? Meta Tdk Kelime Anlamı

Arapça kökenli bir kelime olarak Meta kelimesi Türkçede değerlendirilen sözcükler arasında yer almaktadır. Bu kelime özellikle iş dünyası için yazılı metinlerde değerlendirilen bir sözcüktür.

Meta Ne Demek?

Meta kelimesi ‘mal, ticaret’ ve aynı zamanda ‘sermaye’ anlamına da gelmektedir. Pek çok farklı durum ya da unsur konusunda bu anlam üzerinden Beta kelimesini kullanmak mümkündür.

Meta Nedir?

Meta herhangi bir eşya ya da ürün ile beraber bir bölge konusunda sermaye veya ticaret malı olarak bilinmektedir. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse;

‘’ Batıdan aldığımız öteberi arasında en kıymetli meta kendi memleketimizi karış karış dolaşma arzusu olmalıdır.’’ B.R. Eyuboğlu

Bu cümle içerisindeki anlamda olduğu gibi farklı cümleler içerisinde gündelik yaşamda kullanılabilir.

Meta TDK Kelime Anlamı

Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında meta kelimesi ‘Sermaye, mal ve ticari mal’ anlamı üzerinden değerlendirilmektedir. Özellikle iş kaynaklı yazılı olarak hazırlanmış metinlerde sıkça kullanılan bir kelimedir. Ayrıca edebi metinlerde yine çok fazla değerlendirilen sözcükler arasında yer alıyor. Gündelik yaşamda bu anlam üzerinden meta kelimesini dilediğiniz amaç doğrultusunda değerlendirebilirsiniz. Türkçeye yerleşmiş sözcükler arasındadır.