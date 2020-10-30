Mesut Yılmaz’ın ölümü ile ilgili hastaneden son dakika açıklaması

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tedavi gördüğü hastaneden de yazılı bir açıklama yapılarak, Hepinizin bildiği gibi TC. Eski Başbakanlarından sayın Ahmet Mesut Yılmaz yaklaşık 2 aydır Akciğer kanseri ve sonrasında gelişen tıbbi durumlar nedeniyle sürdürdüğü mücadelesine bugün itibari ile yenik düşmüş ve hakkın rahmetine kavuşmuştur. Kederli ailesine ve sevenlerine sabır dileriz. Türk milletinin başı sağ olsun” ifadeleri kullanıldı.