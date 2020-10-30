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GeriGündem Mesut Yılmaz’ın ölümü ile ilgili hastaneden son dakika açıklaması
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Haber Giriş: 30.10.2020 - 10:50 | Son Güncelleme:

Mesut Yılmaz’ın ölümü ile ilgili hastaneden son dakika açıklaması

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Mesut Yılmaz’ın ölümü ile ilgili hastaneden son dakika açıklaması
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Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Mesut Yılmaz için hastaneden yazılı açıklama yapıldı.

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tedavi gördüğü hastaneden de yazılı bir açıklama yapılarak, Hepinizin bildiği gibi TC. Eski Başbakanlarından sayın Ahmet Mesut Yılmaz yaklaşık 2 aydır Akciğer kanseri ve sonrasında gelişen tıbbi durumlar nedeniyle sürdürdüğü mücadelesine bugün itibari ile yenik düşmüş ve hakkın rahmetine kavuşmuştur. Kederli ailesine ve sevenlerine sabır dileriz. Türk milletinin başı sağ olsun” ifadeleri kullanıldı.

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Mesut Yılmazın ardından... Çok büyük fedakarlıklar yaptı, oğlunun ölümünden sonra kendini toparlayamadı
Mesut Yılmaz'ın ardından... 'Çok büyük fedakarlıklar yaptı, oğlunun ölümünden sonra kendini toparlayamadı
Son dakika haberi: Mesut Yılmaz hayatını kaybetti
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