Messi’nin en sevdiği gole Anadol imzası

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Kariyeri boyunca 800’den fazla gol atan yıldız futbolcu Lionel Messi’nin en sevdiği golü, ‘A Goal in Life’ projesiyle sanat eserine dönüşecek. Türk görsel sanatçı Refik Anadol’un imzasını taşıyacak eser, 11 Haziran’da New York’ta Christie’s müzayede evinde açık artırmaya çıkarılacak ve tüm gelirler hayır kurumlarına bağışlanacak. Messi, bir yardım kampanyasında, Anadol’un sanat eserine dönüştürmesi için kariyerinin en sevdiği golünü seçecek. Messi’nin seçeceği gol, 22 Mayıs’ta Inter Miami CF Foundation’ın resmi sosyal medya kanallarında açıklanacak. Bağış toplama rekoru kırılması amaçlanan projeden elde edilen gelir, Latin Amerika ve Karayipler’deki beş ülkede bulunan çocuklar için Inter Miami CF Foundation (IMCFF) ve UNICEF’in yürüttüğü eğitim programının da aralarında bulunduğu hayır girişimlerine verilecek. Messi ve Anadol imzası taşıyacak eser, 11 Haziran’dan 25 Temmuz’a kadar New York’ta bulunan Christie’s müzayede evinde tanıtılacak.

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‘GOLLERİN HER BİRİ ÖZEL’

Projeye ilişkin konuşan Messi, gollerinin arasından sadece birini seçmenin çok zor olduğunu belirterek, “Gollerin her biri özel ve bazıları gerçekten inanılmaz anıları hatırlatıyor. Ancak bu benzersiz projeyi mümkün kılmak için birini ilk kez favori olarak vurgulamam gerek. Bu çalışmanın arkasında güçlü bir amaç var ve bunun bir parçası olmaktan gerçekten mutluyum” ifadelerini kullandı. Refik Anadol da Messi ile UNICEF de dahil olmak üzere kar amacı gütmeyen kuruluşları destekleyen ve sporun duygusal mirasını sanatın geleceğiyle birleştiren bir projede güçlerini birleştirmenin olağanüstü bir onur olduğunu kaydederek, “Refik Anadol Studio’da, derin insan hikâyeleri anlatmak için verilerin gücüne her zaman inandık. Messi’nin en sevdiği golün anısını görselleştirmek için yapay zekâyı kullanmak, duyguyu, anıyı ve mükemmelliği kutlama açısından hem yaratıcı hem de etik bir çaba” ifadelerini kullandı.

EŞSİZ BİR SANAT ESERİ OLACAK

Inter Miami CF Yönetici Sahibi Jorge Mas de eğitimin hayallerin yakıtı olduğunu aktararak, “Bu nedenle Inter Miami, eğitime erişim sağlayan programları desteklemeye kendini adamıştır. Leo’nun en sevdiği golün güzelliğini Refik’in sanatsal merceğinden görmek için heyecanlıyız” değerlendirmesinde bulundu. Inter Miami CF Vakfının liderliğinde yürütülen projede, Ximena Caminos küratörlüğü üstlenirken, Xavier Roca ise yaratıcı yönetmen olarak yer alıyor. Projeye ilişkin hazırlanan tanıtım filminin seslendirmesini ise ünlü oyuncu, yapımcı ve sunucu Morgan Freeman yapıyor.