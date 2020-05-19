Meşrutiyet Ne Demek? Meşrutiyet Nedir? Meşrutiyet Tdk Kelime Anlamı

Meşrutiyet kelimesi TDK üzerinden bakıldığı zaman anlam olarak, ‘Hükümdarlık ile yönetilen bir ülkede hükümdar başkanlığı altında parlamento yönetimi üzerinden ele alınan hükümet sistemi’ şeklinde ifade edilmektedir.

Meşrutiyet Ne Demek?

Genel olarak ele alındığı zaman Meşrutiyet kelimesi padişahlık sistemiyle yönetilen ülkelerde açılan parlamentonun, hükümdar başkanlığı bünyesinde bu sisteme geçiş dönemi olarak da anlatmak mümkün.

Özellikle Osmanlı dönemi için çok önemli bir geçiş olduğunu dile getirmek mümkün. Bu doğrultuda 1. Meşrutiyet ve 2. Meşrutiyet olarak farklı yıllarda 2 dönem üzerinden bu durum denenmiştir. Anadolu topraklarında parlamenter sistemin kullanılmaya başlandığı İlk zamanlar olarak öne çıkıyor.

Meşrutiyet Nedir?

Meşrutiyet Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1876 - 1878 tarihleri arasında gerçekleşmiştir. İkinci Meşrutiyet ise 1908 ve 1918 yılları arasında ele alınmıştır. Bu dönemler ile beraber parlamento sistemi için ilk adımlar atılmış ve önemli bir gelişim sağlanmıştır. Bu iki tarihsel dönemin ortak adı olarak bilinen Meşrutiyet, padişah yönetimi altında kurulmuş bir parlamento sistemi olarak da ele almak mümkün.

Sadece Osmanlı İmparatorluğu'nda değil aynı zamanda dünya çapındaki pek çok farklı ülkede bu sistem kullanılmıştır. Özellikle henüz tam olarak parlamenter sisteme geçiş yapılmadığı dönemlerde bu geçişin ilk basamakları olarak değerlendirilmiştir.