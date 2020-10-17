Meşrubat keyfi pahalıya patladı!

Gece saatlerinde Düzce merkeze bağlı Darıca Mahallesi’nde bulunan otoyol üst geçidinde araçlarını park eden şahıslar sohbet etmeye başladı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Motorlu Asayiş Timleri (Yunus Ekipleri) ve Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri, köprü üzerinde sohbet eden şahıslar üzerinde uygulama yaptı.

Uygulama esnasında kola içtikleri belirlenen şahıslar üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, şahısların maske takmadığını ve sosyal mesafeye uymadıklarını da tespit etti. Bunun üzerine polis ekipleri şahıslara maske takmamaktan ve sosyal mesafeye uymamaktan dolayı bin 800 TL ve yasak olmasına karşın köprü üzerinde araçlarını park etmekten de 260 TL cezai işlem uyguladı.

Ayrıca yetkililer, otoyol bağlantı yolu üstgeçidin sık sık şikayet konusu olduğu da öğrenilirken polis ekipleri otoyol bağlantı yolu üzerinde bulunan üst geçitlerin sık sık denetleneceğini de dile getirdiler.