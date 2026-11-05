‘Meslekten men’ cezası AYM’den döndü

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Karatay’a bir ay süreyle geçici olarak ‘meslekten men’ cezası verilmişti. Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu da cezayı onamıştı. Karatay, cezanın iptali için açtığı davalar reddedilince Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurmuştu.

‘YASAL DAYANAK YOK’

AYM, disiplin cezalarının hangi fiillere karşılık geldiğinin kanunda açık ve öngörülebilir biçimde düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekti. Cezaya dayanak gösterilen kanunda keyfi uygulamaları önleyecek yeterli hukuki güvenceyi sağlamadığına vurgu yapıldı. Bu düzenlemenin 2025’te Anayasa’ya aykırı bulunarak iptal edildiğini belirten AYM, Karatay’a verilen cezanın kanunilik şartını taşımadığına karar ver-di. Kararda özetle şöyle denildi:

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“6023 sayılı Kanun’un 39. maddesinde hangi eyleme hangi disiplin cezasının uygulanacağına ilişkin açık bir düzenlemenin bulunmaması nedeniyle başvurucuya uygulanan disiplin cezasının kanuni da-yanağının belirlilik şartını sağlamadığı görülmüştür. Bu nedenle müdahalenin kanunilik şartını taşımadığı sonucuna ulaşılmıştır. Açıklanan gerekçelerle Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verilmesi gerekir.”

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AYM, verilen bir aylık ‘meslekten men’ cezasının, ‘ifade özgürlüğünü ihlali’ olduğuna karar verdi. AYM, kararın bir örneğinin ifade özgürlüğünün ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargı-lama yapılmak üzere Ankara 14. İdare Mahkemesi’ne gönderdi.

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13 YIL SONRA TAZMİNAT KARARI

İstanbul Büyükçekmece’de 27 Ekim 2013’te restoranda iki kişi arasındaki silahlı çatışmada yaralanan müzisyen Sinan Diler, kendisini vuran kişinin tespit edilmesi için defalarca şikâyette bulundu. Ancak ilk soruşturmada olayın güvenlik kamerası kayıtlarının incelendiğine ilişkin bilgiye ulaşılamadı. Soruşturma ancak 2017’de başlatıldı. Şüpheli hakkında 2024’te dava açılabildi, yargılama 20 Mayıs 2026’da sonuçlandı. Sanık, olası kastla yaralama suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Anayasa Mahkemesi (AYM), 13 yıllık yargılama sürecinin hak ihlali olduğuna hükmetti. AYM, Diler’e 200 bin TL manevi tazminat ile 40 bin 487 lira 60 kuruş yargılama giderinin ödenmesine oybirliğiyle karar verdi. Maddi tazminat talebi ise reddedildi.