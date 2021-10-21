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Meslektaşlarından basın çınarına duygusal veda

#Sami Kohen#Gazeteci#Vefat
Meslektaşlarından basın çınarına duygusal veda

Basının usta isimlerinden, Milliyet gazetesi yazarı Sami Kohen için dün Demirören Medya Center’da tören düzenlendi. Sami Kohen, “Alçakgönüllülük, tevazu, saygı, güven, hoşgörü, usta habercilik, çalışkanlık, iş disiplini, meslek ahlâkı, bildiğini severek öğretme” gibi özellikleriyle anlatıldı.

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İSTANBUL'da geçtiğimiz pazartesi günü hayatını kaybeden Türk basınının duayen ismi Sami Kohen (93) için dün Bağcılar'daki Demirören Medya Center'da anma töreni yapıldı. Kohen'in eşi Mirka Kohen, kızı Jale Kohen, oğlu Alp Kohen ve gelini Seda Kohen'in katıldığı törende Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Celal Korkut, CNN Türk Genel Müdürü Murat Yancı, Hürriyet Gazetesi Yazarı Sedat Ergin, Milliyet Gazetesi yazarları Güneri Cıvaoğlu, Atilla Gökçe ile Şansal Büyüka'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda meslektaşı törene katıldı.

Meslektaşlarından basın çınarına duygusal veda

SAMİ AĞABEY USTAYDI

Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, “Sami ağabey sadece 70 yılı aşkın süredir gazetecilik yapan biri değil. Birçok temel özelliği var kendisinin. Onlardan biri kendisini ortaya çıkarmak için değil mesleği o olduğu için haberin peşinde koşması. Sami ağabey ustaydı. Bu derin bir mütevazılık gerektirir. Bildiğinizi yavaş yavaş etrafınıza aktarabilmeli, hoşgörülü olmalı, etrafınızdakileri de seviyor olmalısınız. Kendi bildiklerinden aktarmaya çalıştığı bir ömrü oldu" dedi.

Meslektaşlarından basın çınarına duygusal veda

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MANŞETLERİNİ OKUYUNCA HÜZNÜM GEÇİYORDU

SAMİ Kohen’in eşi Mirka Kohen, “Yaşamı boyunca çocuklarıma örnek oldu. Onun dürüstlüğü, çalışkanlığı, insanlığı ile bir sürü genç yetişti. Çok sık seyahat ediyordu, çok yalnız kaldığım zaman oldu. Fakat döndüğünde, röportajlarını okuyunca ve gazetedeki manşetleri gördükçe iftihar ettim. Bütün üzüntüm, hüznüm geçiyordu” dedi.

Meslektaşlarından basın çınarına duygusal veda

MESLEKİ AHLÂKIYLA ROL MODEL

Hürriyet Gazetesi Yazarı Sedat Ergin, Kohen için “İnsani yönüyle eşsiz bir insandı. Alçakgönüllüydü, tevazu sahibiydi, her insana değer verir ve saygıyla yaklaşırdı. Çevresine güven duygusu yayardı. Çalışkanlık, iş disiplini, mesleki ahlâkıyla da gazetecilikte hep rol model olmuştu. Bundan sonraki gazetecilere de her zaman yol göstermeye devam edecektir” dedi.

Meslektaşlarından basın çınarına duygusal veda

BUGÜN NEVA ŞALOM’DAN UĞURLANACAK

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Sami Kohen, bugün Neva Şalom Sinagogu’nda düzenlenecek törenin ardından Ulus Musevi Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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#Sami Kohen#Gazeteci#Vefat

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