Meslektaşlarına saldıran kadın polis açığa alındı

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İddiaya göre göre, Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı bir ekip, geçen perşembe gecesi saat 02.30 sıralarında bölgede kontrol görevi yapıyordu. Ekipler, Ahmet Yesevi Caddesi üzerine geldiklerinde, içinde 4 kadının bulunduğu araçta yüksek sesle müzik dinlendiğini ve araçtakilerin çöp kovasına içki şişesi attıklarını gördü. Ekip, bir taraftan da bağıran kadınların aracı durdurması için megafonla anons yaptı.

‘DEVREM BEN DE SİZDENİM’

Durdurulan araçtaki 4 kadından kimliklerini göstermeleri istenince şoför koltuğundaki Pınar K., kendisine polis izlenimi vererek “Devrem ben de sizdenim, yol verin gidelim. Kimlik vermiyorum. Arabada polis var. Bizi şu ana kadar kimse durdurmadı” dedi. Bu sırada aracın arkasında oturan Gülizar K. polis olduğunu söyleyip, polis kimliğini sallayarak gösterdi. Gülizar K., polisleri, “Sana ne kimlik göstereceğim alt devre. Sana rapor tutacağım” diyerek tersledi. Kadınların alkollü olduğunu gören ekipteki polisler trafik ekibi çağırdı. Bu çağrı üzerine öfkelenen Gülizar K. ve Pınar K., araçtan hızlı bir şekilde inerek ekipteki polislerden İ.B.’ye saldırdı. Pınar K., elindeki cep telefonuyla İ.B.’nin başına vurdu. İ.B.’nin başında yarılma olurken bu kez Gülizar K., İ.B.’nin sağ gözüne yumruk attı.

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4 KADIN DA SERBEST KALDI

Gelen destek ekiple birlikte Gülizar K. ve Pınar K. güçlükle kontrol altına alındı. Polis İ.B. darp raporu alarak kadınlardan şikâyetçi olurken Pınar K., “İyi ki de vurdum telefonla, sağlam vurdum. Pişman değilim inkâr etmiyorum, daha fazlasını hak etti. Aç köpekler kaç para istiyorsunuz” diye bağırdı. İfadeleri alınan 4 kadın serbest bırakılırken polis memuru G