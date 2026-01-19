Meslektaşını vuran polis memuru tutuklandı

Güncelleme Tarihi:
Zanlı polis memuru S.Y, jandarma tarafından yürütülen soruşturma kapsamında işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
S.Y, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.
Bahçelievler Mahallesi Uzun Sokak'ta, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru S.Y, eski eşinin evlendiği ve Mersin İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapan polis memuru H.Ç'yi dün gece silahla bacağından yaralamıştı.
H.Ç, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, S.Y. ise gözaltına alınmıştı.