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Meslektaşını kurtarmak isterken kaybolmuştu! Hemşireyi arama çalışmalarında 11'inci gün...

#Eyyüp Güneş#Hemşire#Siirt
Meslektaşını kurtarmak isterken kaybolmuştu Hemşireyi arama çalışmalarında 11inci gün...

Siirt'in Pervari ilçesinde Müküs Çayı'na düşen meslektaşını kurtarmak isterken kaybolan hemşire Eyyüp Güneş'i arama çalışmalarında 11’inci güne girildi. 

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Olay, 11 Haziran'da Pervari ilçesine bağlı Beğendik beldesindeki Müküs Çayı'nda meydana geldi. Çay kenarında piknik yapan sağlık çalışanlarından hemşire Halime Timurtaş, elini yıkadığı sırada dengesini kaybederek suya düştü. Akıntıya kapılan Timurtaş'ı gören arkadaşları, kurtarmak için suya girdi. Bu sırada arkadaşlarından bazıları da boğulma tehlikesi geçirdi. Timurtaş ile 5 arkadaşı, çevredekilerin de yardımıyla sudan çıkarıldı ancak hemşire Eyyüp Güneş kayboldu.

İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı Halime Timurtaş, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Eyyüp Güneş için de arama çalışması başlatıldı ancak 11 gündür sonuç alınamadı. Suyun debisinin yüksekliği ile zorlu tabiat şartlarına rağmen Bitlis ve Van'dan gelen toplam 140 kişilik ekip, insansız hava aracı desteğiyle arama çalışmalarını halen sürdürüyor.

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Meslektaşını kurtarmak isterken kaybolmuştu Hemşireyi arama çalışmalarında 11inci gün...

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#Eyyüp Güneş#Hemşire#Siirt

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