Meslektaşı tarafından öldürülmüştü! Dr. Ahmet Dikmen'in cenazesi, toprağa verildi

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Olay, önceki gün Mezitli ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Aynı merkezde görev yapan, daha önce de sorun yaşayan doktorlar Hasan Çayır ile Ahmet Dikmen arasında tartışma çıktı. Çayır, aracında bulundurduğu tüfeği alıp, aile sağlığı merkezine girdikten sonra Dikmen'e ateş açtı. Vücuduna isabet eden saçmalarla yaralanan Dikmen, meslektaşlarının ve personelin müdahalesinin ardından ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Dikmen, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan, emniyetteki ifadesinde susma hakkını kullanan Hasan Çayır, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.