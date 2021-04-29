Meslektaşı öldürdü

Ağrı'da Özel Harekât Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mesut Doğan (41), meslektaşı Esra Çelik (26) ile önceki gün 22.00 sıralarında, kaldıkları Hürriyet Mahallesi’ndeki pansiyonda henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine yükselen sesleri duyan pansiyonda kalanlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine pansiyona polisler geldi. Mesut Doğan ve Esra Çelik, odalarına gelen polise, şikâyetçi olmadıklarını söyledi. Polisler odada tutanak tuttuğu sırada, Mesut Doğan, bir anda tabancasıyla Çelik’e ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Çelik, olay yerinde hayatını kaybetti. Mesut Doğan, polisler tarafından gözaltına alındı. Cinayet zanlısı ifadesi alınmak üzere Emniyet’e götürüldü.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Esra Çelik’in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Çelik’in dün öğle saatlerinde hastane morgundan alınan cenazesi karayolu ile memleketi Diyarbakır’a gönderildi. Aynı saatlerde Emniyet’teki ifadesi tamamlanan ve adliyeye sevk edilen Mesut Doğan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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