Meslek örgütlerine yeni mevzuat... Erdoğan’dan bakanlara TTB talimatı!

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin ardından düzenlenen Millete Sesleniş konuşmasında özetle şunları söyledi:

TÜRKİYE YÜZYILI’NI BİRLİKTE İNŞA EDELİM

“Dünya geçtiğimiz asrın ortalarına doğru faşizmin sultasından 30 yıl önce de komünizmin hezeyanlarından kurtuldu. Bu dönemde de dünyamız parıltılı kavramların içinde önümüze getirilen ve insan fıtratını bozarak onu yeniden felaketin eşiğine sürükleyen sapkın dayatmalardan kurtulacaktır. Her alanda büyüyen, güçlenen, kalkınan, hak ve özgürlüklerini genişleten bir Türkiye için çalışıyoruz. Türkiye Yüzyılı hedefimiz aynı zamanda inanç, kültür, medeniyet köklerimizi de yeniden ihya edeceğimiz bir atılımın adıdır. 85 milyon vatandaşımızın her birine seslenerek diyorum ki gelin Türkiye Yüzyılı’nı 20 yılda hayata geçirdiğimiz demokrasi ve kalkınma altyapısı üzerinde, hep birlikte inşa edelim. 2023’ü ülkemizin en büyük atılımının başlangıç noktası haline getirelim.

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TTB İÇİN YASAL DÜZENLEME

(TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın kimyasal silah sözleri) TSK’nın yürüttüğü sınır ötesi harekâtlara iftira atan Tabipler Birliği Başkanı ile ilgili yargı harekete geçmiştir. Ayrıca bu ismin üzerinde de çalışmalarımızı yürütecek gerekirse yasal düzenleme ile bu ismin de değiştirilmesini sağlayacağız. Terör örgütünün diliyle konuşarak ülkesine ve ordusuna alçakça bühtan eden böyle bir şahsın adının, Türk’le başlayan bir kurumun başında olmasının milletimizin her bir ferdini rahatsız ettiğine inanıyorum. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın yürüttüğü soruşturmanın sonuçlarına ve mahkemelerin vereceği karara göre, hem bu kişiyle hem de bu kurumla ilgili gereken adımlar atılacaktır.

BAKANLARA TALİMAT VERDİM

Kabine toplantımızda ilgili bakanlarımıza Tabipler Birliği başta olmak üzere meslek örgütlerinde yeni bir yapıya geçilmesine yönelik mevzuat çalışmalarının hızlandırılması talimatını verdim. Meslek örgütlerini, ideolojik saplantılarının borazanı haline getiren terör örgütü destekçilerini buralardan temizleyerek bu yapıları kuruluş amaçlarına uygun yapılara kavuşturmakta kararlıyız.”

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BİZİ ENGELLEYECEK GÜÇ TANIMIYORUZ

Biz bu gayretleri gösterirken kimlerin ülkeye ihanet pahasına başka uğraşların peşinden gittiğini en iyi milletimiz biliyor. Vatan topraklarının her karışında hâkim kıldığımız huzuru, umutlarımızın gölgesinin engellenmesine, umutlarımızın üzerinin gölgelenmesine asla rıza göstermeyeceğiz. Her kesimden insanımız bizimle olduğu müddetçe önümüzde duracak, bizi engelleyecek güç tanımıyoruz.

CUMHURİYET’İN 100’ÜNCÜ YILINA COŞKULU HAZIRLIK

Erdoğan bu hafta art arda gerçekleştireceği önemli programları ve ‘Türkiye Yüzyılı’ hedefini şöyle anlattı:

“Yarın (bugün) Cumhuriyet tarihinin en büyük konut, iş yeri ve arsanın temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Cuma günü Türkiye Yüzyılı Vizyon Belgesi’nin tanıtımını yapacağız. Önümüzdeki yıl vasıl olacağımız Cumhuriyetimizin 100. yılına büyük bir heyecanla, şevkle, coşkuyla hazırlanıyoruz. Bizim için bu yıldönümü sadece yeni devletimizin ikinci asrının başlangıcını ifade eden bir takvim değişikliği olmanın ötesinde manalara sahiptir. Anadolu toprakları üzerinde son bin yılda kurduğumuz üçüncü devletimiz olan Cumhuriyetimizi siyasi, ekonomik, sosyal, diplomatik alanlarda milletçe hayalini kurduğumuz seviyeye çıkartacak atılımın adını Türkiye Yüzyılı koyduk. Bu vizyon yeni nesillere bırakacağımız en büyük mirasımız olacaktır. 2053 ve 2071 vizyonlarını Türkiye Yüzyılı’nın inşası yolundaki basamaklar olarak görüyoruz.”

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BÜTÜN MADENLER GÖZDEN GEÇİRİLİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın’da yaşanan maden kazasının ardından tüm madenlerin denetlendiğini açıkladı:

“Aralık 2021’de Mesleki Eğitim Merkezlerinin yetişmiş insan gücü ihtiyacımızı daha yüksek oranda karşılamasını sağlamaya dönük değişikliğe gitmiştik. Hedefimiz bu yıl sonuna kadar bir milyon gencimizin çırak, kalfa, usta olarak Mesleki Eğitim Merkezlerinde yetişmesini sağlamaktır. Mesleki ve teknik liseli gençlerimizin için cazip hale getirecek ilave düzenlemelerin hazırlığı içindeyiz, Bartın’daki benzeri kazaların önüne geçmek için atacağımız adımlar arasında bölgede madenciliğe özel meslek lisesi açma projesi de bulunuyor. Yaşanan kazayla ilgili iş güvenliğinden teknik eksiklere kadar her konu inceleniyor, araştırılıyor. Çıkacak sonuçlara göre gerekenin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın, Amasra’dan alınan dersler ışığında ülkemizdeki tüm madenlerin durumları baştan sona gözden geçirilmektedir.”

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AİLE DESTEK MERKEZİ SAYISI KATLANIYOR

Erdoğan konuşmasında aile sosyal destek merkezlerinin sayısının artacağını açıkladı:

“Yeni bir adımın müjdesini paylaşmak istiyorum. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımız vasıtasıyla kurduğumuz aile destek merkezleri ve sosyal dayanışma merkezleri var. Aile yapımızı yıkmaya yönelik aldığımız tedbirleri bu merkezleri güçlendirerek tahkim ediyoruz. Ülkemizde faaliyetle olan 330 aile destek merkezini 656’ya, 47 olan sosyal dayanışma merkezi sayısını 116’ya çıkarıyoruz. Önceliği Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya veriyoruz. Bu faaliyetlere 1.2 milyar liralık kaynak ayırdık.”