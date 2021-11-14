‘Meslek okullarıyla genç işsizlik düşecek’

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Burada konuşma yapan Bakan Özer, şunları söyledi: “İstanbul Sanayi Odası (İSO) ile üç yıldır hiçbir kırgınlık olmadan her gün kapasiteyi arttırıp işbirliğini güçlendirdik. Yeniden ahitleşiyoruz. Gelecek Türkiye’de meslek liselerinde ve bunu fidanla taçlandırıyoruz. Buradaki her bir fidan bir öğrencimizi temsil ediyor. 81 ilde eğitim verdiğimiz tüm alanlarda sektörlerle işbirlikleri kurmaya, mesleki eğitimi yeniden şekillendirmeye başladık. İnşallah bu atılan adımlarla artık Türkiye’deki kronik bir problem olan genç işsizlik oranını tedrici, suhuletli bir şekilde emin adımlarla düşüreceğiz ve meslek liseleriyle birlikte geleceğin güçlü Türkiye’sinin inşasında çok önemli bir mesafeyi hep birlikte alacağız.”