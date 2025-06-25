Meslek öğrencilerine mesleki uygulama

Eğitim Servisi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2025 07:00
YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında mesleki ve teknik eğitimin niteliğinin artırılması, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi ve üniversite-sektör işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla 21 Nisan’da imzalanan “Meslek Yüksekokulları Eğitim İş Birliği Protokolü” kapsamında Türkiye genelinde 103 üniversitedeki 388 meslek yüksekokulu (MYO), bulundukları il ve ilçelerdeki TOBB’a bağlı 367 oda ve borsa ile eşleştirildi.
Protokolle öğrenciler, oda ve borsalarda uygulamalı eğitim, staj ve istihdam imkânlarından faydalanacak.