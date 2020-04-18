Meslek lisesinden solunum cihazı

Pandemi sürecinde mesleki ve teknik Anadolu liselerinde üretim kapasitesini harekete geçiren MEB, bu kapsamda temizlik ve dezenfeksiyon ürünlerinden maskeye, tek kullanımlık önlük ve tulumdan yüz koruyucu sipere kadar çok çeşitli ürünlerin seri üretimine geçti. İstanbul ve Hatay’da Ar-Ge çalışmaları sonucunda ilk solunum cihazı, Hatay Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Ar-Ge atölyelerinde üretildi. Bu kapsamdaki çalışmaların bir diğer aşaması da İstanbul’da yürütülen çalışmalarla tamamlandı.

AMBULANSA DA UYGUN

İstanbul Kartal Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Ar-Ge atölyesinde ikinci solunum cihazı üretildi. Lisede, hastanelerde ve ev ortamında kullanılmak üzere “Expirium Filtreli Otomatik Ambu Ventilatör” üretimi geliştirildi. Bu solunum cihazının ilave bir özelliği daha bulunuyor. Geliştirilen solunum cihazı, bir kontrol paneliyle uzaktan PC veya cep telefonu uygulamasıyla kontrol edilebiliyor. Bu sayede de ambulans ya da sahra hastanelerinde de kullanılabiliyor. İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, okulun atölyesinde, solunum cihazının yaklaşık 20 günlük hummalı bir Ar-Ge çalışmasının sonucunda üretildiğini belirterek, bu sonucun mesleki eğitim alanındaki öğretmenlerin potansiyellerini ortaya koyan çok özgün bir çalışma olduğunu vurguladı.



Solunum cihazı kişisel bilgisayar ve cep telefonuyla uzaktan kontrol edilebiliyor. Bu özelliği, cihazın ambulanslar ve sahra hastanelerinde de kullanılabilmesini sağlıyor.

LİSELERİN KORONA MESAİSİ

Mesleki ve teknik Anadolu liseleri koronavirüsün Türkiye’de görüldüğü ilk andan itibaren maske ve dezenfektan üretimine başladı. Üretilen bu malzemeler hem sağlık çalışanlarına hem de Türkiye’nin 81 iline ulaştırıldı. Liselerin sayıları, üretimlerine yeni malzemeler de ekleyerek gün geçtikçe artıyor. Şu an Türkiye’de yüzden fazla mesleki ve teknik Anadolu lisesinde yoğun şekilde temizlik maddeleri, dezenfektan, maske, yüz siperi, tek kullanımlık çatal, bıçak, önlük ve tulum üretiliyor. (EĞİTİM SERVİSİ)