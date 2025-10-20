Meslek lisesinde Portekiz mutfağı

Haberin Devamı

ÖĞRENCİLERİN yurtdışı hikâyesi, Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) tarafından yapılan Portekiz’de staj duyurusunun ardından başladı. Okulun “Yiyecek-İçecek” alanında başvuran öğrenciler arasında meslek mülakatı, dil sınavı ve not ortalaması dikkate alınarak değerlendirme yapıldı. Başvurular arasından en yüksek puanı alan Ata Demir Tokay (16), Ali Arda Özkaya(16) ve Sıdıka Eylül Kocabey(16) projeye kabul edildi.

BRAGA’DA ÜÇ AY STAJ

Öğrenciler, 5 Mayıs’ta Portekiz’e hareket ederek 3 Ağustos’a kadar Braga’da eğitimlerini sürdürdü. İlk hafta öğretmen refakatinde başlayan yolculuk, öğrencilerin tek başlarına kaldıkları iki buçuk aylık dönemde devam etti. Staj yaptıkları işletme The Café A Brasileira, 1907 yılında kurulan Braga’nın eski bir restoranıydı. Tarihi bir mekânda mesleki becerilerini geliştiren öğrenciler, tatlıdan deniz ürünlerine, sıcaklardan soğuk yemeklere kadar pek çok ürün öğrendi. Öğrenciler bu sürede Portekiz yemeklerini öğrenmenin yanı sıra Türk mutfağını da onlara tanıttı.

PASTEIS DE NATA MÖNÜDE

Türkiye’ye döndükten sonra öğrenciler, okuldaki etkinliklerle Portekiz mutfağını arkadaşlarına aktarıyorlar. Tüm yiyecek-içecek sınıflarının davet edildiği etkinliklerde, Portekiz’de öğrendikleri yemekleri uygulamalı olarak gösteriyorlar. Bunun için iki mutfak arasında benzerlikleri anlatan bir kitap da hazırladılar. Hatta Erasmus Days kapsamında öğretmenlere ve idari personele nohut çorbası, kalamar dolması, patates eşliğinde levrek, peri soslu tavuk, havuçlu pilav, ananaslı salata ve Portekiz’in ünlü tatlısı Pastéis de Nata’nın yer aldığı bir mönü sundular. Sunumda okulun diğer öğrencileri de görev aldı.

İŞ TEKLİFİ ALDILAR

- Ata Demir Tokay: “Portekiz mutfağının bizim mutfağımızdan en büyük farkı yumurtanın sıkça kullanılmasıydı. İkinci ayımızda tekrar gelin diyerek bize iş teklif ettiler.”

- Ali Arda Özkaya: “Mutfağımızda Portekizli çalışan yoktu. Brezilyalı, Ukraynalı, Venezuelalı ve Arjantinli şefler vardı. Onlar da yabancı bir ülkede olmanın zorluklarını bildikleri için bize hep destek oldular. Çok kültürlü bir ortamda çalışmak hem özgüvenimizi artırdı hem de yeni bakış açıları kazandırdı.”

FARKLI KÜLTÜR

- Rukiye Erşahin (Yiyecek İçecek Hizmetleri Alan Şefi): “Erasmus deneyiminin en büyük katkısı, öğrencilerin erken yaşta yurtdışına çıkıp farklı kültürleri tanıması oldu. 15-16 yaşında tek başlarına bilmedikleri bir ülkede kalarak bambaşka deneyimlerle geri geldiler.”