Meslek liselerine yurtdışı stajı

TÜRKİYE Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında düzenlenen ‘Eğitimde Avrupa Birliği Projeleri’ Çalıştayı, İstanbul İl Millİ Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, İstanbul genelinde okullar tarafından yürütülen Erasmus+ Program sürecinin etkilerini ortaya koymak ve geliştirmek amacıyla gerçekleştirildi. Eğitimde uluslararasılaşmayı destekleyen program, kurumların proje kültürünü güçlendirmeyi ve yenilikçi uygulamaları teşvik etmeyi hedefliyor. Çok sayıda öğrenci ve öğretmenin katıldığı çalıştayda, eğitim öğretim süreçlerinin farklı alanlara ve kültüre yayılması gerektiğini dile getiren İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, “Devletin en önemli görevlerinden biri, eğitimde fırsat eşitliğini yaymak” dedi.

20 ÜLKEYLE ÇALIŞILDI

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Mesleki Eğitim Koordinatörü Kamil Melih Akay, mesleki eğitimde Avrupa Birliği projelerinin eğitim öğretim sürecinin önemli bir parçası haline geldiğini belirtirken, Avrupa Birliği Proje Koordinatörü Jale Ulutaş da şimdiye kadar 28 ülkeden 20’si ile Erasmus kapsamında çalışmaların gerçekleştiğine dikkat çekti.

‘BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR FIRSAT’

Çalıştaya katılan Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi İbrahim Emir Erkasap, “ABD’ye gitme fırsatı buldum. FRC robot olimpiyatlarına katıldım. Benim için önemli bir deneyimdi” diye konuştu. Yine 11’inci sınıf öğrencisi Dila Acar da Almanya merkezli medya şirketi Deutsche Welle’de 2 hafta staj yaptığını belirterek, “Bu deneyim benim için gerçekten çok kıymetliydi. Dünyanın önemli medya kuruluşlarından birinde çalışma fırsatı buldum” dedi.