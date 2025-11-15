Meslek liseleri devrim yaşıyor

Haberin Devamı

‘OKULLARDA 10 KASIM HAFTASI ETKİNLİKLERİ ARA TATİL ÖNCESİ DÜZENLENDİ’

Ara tatil uygulamasının 2019 yılından bu yana uygulandığına dikkat çeken Milli Eğitim Bakanı, her yıl okulların açıldığı tarihten sonra onuncu haftada ara tatile gidildiğini ve bu takvimin de her zaman bir önceki eğitim- öğretim yılında düzenlendiğini hatırlattı. Kasım ayının başında okullara gönderdikleri yazıyla hem tatile girmeden okullarda 10 Kasım haftasının düzenlenmesini hem de isteyen okulların 10 Kasım günü de tören düzenleyebileceklerini duyurduklarını anlattı:

* “Zorunlu tutamazdık çünkü öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin bir kısmı tatil nedeniyle gelemeyeceklerdi.

* Bazı Cumhuriyet Halk Partililer her konuyu olduğu gibi bunu da politize etmek için ‘Okullara gideceğiz, hadi engel olun’ tarzında okullarımızı, müdürlerimizi zora sokan bir tavrın içerisine girdi. Biz de okullarımıza bir yazı gönderdik.

Haberin Devamı

‘KİMSENİN KULLANMADIĞI CÜMLEYİ KULLANMAK AHLAKSIZCA’

* ‘Siyasi partiler ve siyasi partilerin amblemleriyle okullarımızı siyasi şov malzemesine dönüştürmek isteyenlere müsaade edilmez’ dedik. Bu da gayet doğal bir şey.

* Şimdi bir gazete tırnak içinde ‘Kapıları kilitleyin de Atatürk’ü anmasınlar’ dedi. Böyle bir cümle kimse kullanmadı. Bunlar gerçekten çok ayıp, ahlaksızca şeyler. Bu olacak bir şey değil.

* 10 Kasım günü anma yapmak isteyen okullarımızda da gönüllülük esasına göre gelen öğrenci, öğretmenler ve velilerle yapılabilir. Bir kişi, Cumhuriyet Halk Partili olur, başka bir partili olur, gidip bu etkinlikte de yer almak isteyebilir. Ama ‘fetihçi bir mantıkla, okulu fethettim” gibi bir mantıkla hareket edip parti propagandasına dönüştürmeye çalıştığınız zaman, kusura bakmayın, burası bir kamu okulu. Buna da müsaade etmeyiz.”





ZORUNLU EĞİTİMİN SÜRESİ

Bir başka tartışma konusu ise zorunlu eğitimin süresinin kısaltılacağı ile ilgili iddialardı. Yusuf Tekin, dünyanın farklı ülkelerinde en çok konuşulan konular arasında zorunlu eğitimin süresi ve yaş eşiğinin aşağıya çekilmesi bulunduğunu söyledi:

Haberin Devamı

DÜNYADA YÜKSEKÖĞRETİME GEÇİŞ 16 YAŞA KADAR ÇEKİLDİ

* “‘Zorunlu eğitim süresi azaltılacak’ gibi bir niyet okuma mantığıyla hareket ediliyor. Burada sistemin içeriğine ilişkin bir şey belirtmedik, zorunlu eğitimin tamamlanma yaşının aşağıya doğru çekilmesi de olabilir, sistemin esnekleştirilmesi de.

* Bizde yükseköğretime geçiş en erken 18 yaşında oluyor, dünyada bu ortalamalar 16 yaşa kadar çekilmiş durumda.

* Yapay zekâ ile çocuklar kendilerini çok farklı şekilde geliştirebiliyorlar ve çok daha erken yaşlarda yükseköğretime geçebilir ya da farklı şekillerde topluma katkı yapmaya başlayabilirler. Çocuklarımıza okulları cazip hale getirmek istiyorsak, okullarımızı daha etkin hale getirmek istiyorsak gelişmeleri göz ardı etmemeliyiz.

Haberin Devamı

* Biz de bu konu tartışılsın, eğitim paydaşları bunu gündemine alsın istedik, aldılar da. Bazı rakamsal formüller, 12 yıllık eğitimin erken yaşta başlaması, erken yaşta yükseköğretim geçişe imkân tanınması gibi farklı öneriler iletildi ve sorun alanları aktarıldı.

* Birkaç yıl sonra Türkiye’de de bu bir ihtiyaç halini alacak. Bakanlık olarak bunun altyapısını şimdiden oluşturabiliriz.

* Milli Eğitim Bakanı olarak kız ya da erkek, bütün çocukların eşit bir biçimde eğitim öğretim süreçlerine katılması benim birinci vazifem. Bu konuda analizlerimizi yapıyoruz.

* Türkiye’de kız çocukların okullaşma oranı dünya ortalamalarına erişmiş durumda. Buradan geri adım atacak bir şeyin içerisine asla girmeyiz. Bunun altını çizmek istiyorum.”





Haberin Devamı

YAPAY ZEKÂ EĞİTİME NASIL GİRECEK

Eğitimde yapay zekâ kullanımının uluslararası toplantıların ana gündemi olduğuna dikkat çeken Milli Eğitim Bakanı, bunun için bakanlık bünyesinde Yapay Zekâ Daire Başkanlığı kurulduğunu ve bakanlıkta yapay zekâ destekli karar alma mekanizmasının uygulamada olduğunu belirtti:

EĞİTİMDE DİJİTAL İKİZ DÖNÜŞÜM PROJESİ HAYATA GEÇİYOR

* “Mesleki ve teknik eğitimde başlattığımız dijital dönüşüm odaklı reform süreci ile öğrencilerimizi sadece teknolojiyi kullanan değil, teknolojiyi geliştiren bireyler olarak yetiştiriyoruz. Atölye ve laboratuvarlarımızı sanal ve artırılmış gerçeklik sistemleriyle donattık; öğretim içeriklerimizi yapay zekâ, robotik, otomasyon ve endüstriyel kalite kontrol alanlarında güncelledik.

Haberin Devamı

* Çocuklara teknolojiyi hem doğru hem de etik kullanma konusunda eğitimler veriyoruz. Bütün derslerin içerisinde bu var.

* Bu dönüşümün en ileri adımlarından biri olan ‘Dijital İkiz Dönüşüm Projesi’ni hayata geçiriyoruz. Lansmanını yakında yapacağız.

* Geliştirdiğimiz ‘Mesleki Eğilim Belirleme ve Beceri Ölçme Bataryası’ ile öğrencilerimizin ilgi, yetenek ve kişilik özellikleri yapay zekâ destekli analizlerle değerlendirilecek, her öğrenci kendi potansiyeline en uygun meslek alanına yönlendirilebilecek.”

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE SAHADAKİ İHTİYACA GÖRE MÜFREDAT DÖNEMİ

Milli Eğitim Bakanı, 2013 yılında müsteşar olduğu dönemde il il gezerek mesleki ve teknik eğitim liselerini güçlendirmek için çalışma yaptıklarını, 2014’de proje okulların hayata geçirildiğini hatırlattıktan sonra, “Yaşanan teknolojik gelişmelerin ışığında yeni adımlar atıyoruz” dedi. Tekin, mesleki ve teknik eğitimde dijital, yeşil ve yüksek teknoloji odaklı bir dönüşüm süreci başlatıldığını açıkladı:

* “Müfredatlarımızı sanayinin değişen ihtiyaçları doğrultusunda güncelledik. Dijital ikiz projesi ile tüm öğrenme ortamlarında, yüksek maliyetli ve risk içeren uygulamaların yerini güvenli, tekrarlanabilir ve erişilebilir dijital ortamlar alacak.

* Meslek lisesi mezunlarının istihdam oranı yüzde 60.3’e ulaştı; bu, bugüne kadar elde edilen en yüksek düzey.”

DEMİRÖREN MEDYA VE TEKNOLOJİ MTAL YÜZDE 100 DOLULUĞA ULAŞTI

* “Yapay Zekâ Uygulamaları, Endüstriyel Kalite Kontrol, Havacılık ve Uzay Teknolojisi gibi geleceğin meslek alanlarında programlar açtık.

* Mesela Teknopark İstanbul MTAL ve Demirören Medya ve Teknoloji MTAL bünyesinde yapay zekâ alanı açtık. Bu okullarımız çok fazla ilgi gördü. İlk yıl olmasına rağmen Demirören Medya ve Teknoloji MTAL, yüzde 100 doluluğa ulaştı.”

BÖLGESEL EŞİTSİZLİK SORUNU

Milli Eğitim Bakanı ,eğitimde fırsat eşitliğini sağlamanın en öncelikli hedeflerinden olduğunu belirterek, kırsaldaki okullar için birçok destek sistemi geliştirdiklerini anlattı:

* “Bu okulları ülkemizin sanayi yoğunluğu, ekonomik potansiyeli ve istihdam ihtiyaçlarını dikkate alarak planladık. Bugün itibarıyla 21 ilimizde 22 okul bu kapsama alındı.

* Mesleki eğitimi sadece büyük şehirlerin imkânı olmaktan çıkardık.

* Hedef Temelli Destek Eğitimi sayesinde öğrencilerin 9. sınıftan 12. sınıfa kadar yaşadıkları tüm öğrenme eksikliklerini giderme fırsatına sahip olacak.”

ATAMA BEKLEYEN ÖĞRETMENLER

Milli Eğitim Bakanı, yeni dönemde sözleşmeli öğretmen istihdamında sözlü sınav yapılmayacağını söyledi ve sürecin nasıl işleyeceğini anlattı:

* “Öğretmen adayları Akademi’ye giriş şartlarını taşımaları halinde ÖSYM tarafından yapılan sınav puanına göre Millî Eğitim Akademisi hazırlık eğitimine alınacak.

AKADEMİ EĞİTİMİNDE BAŞARILI OLAN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN OLARAK ATANACAK

* Hazırlık eğitiminde her bir teorik ders için yapılan yazılı sınav başarı puanı 100 üzerinden 60 ve üzerinde, uygulamalı ders başarı puanı 100 üzerinden 70 ve üzerinde olanlar başarılı sayılacak.

* Öğretmen adayları üstlendiği görevin bütün aşamalarını deneyimledikten sonra 3 aşamalı bir değerlendirmeye alınacak ve her değerlendirme sonucunda da kendisine geri bildirim verilecek. Birinci aşama değerlendirmenin yüzde 20’si, ikinci aşama değerlendirmenin yüzde 30’u ve nihai aşama olan üçüncü değerlendirmenin ise yüzde 50’si alınarak geçme notu belirlenecek. Uygulama öğretmeni, eğitim kurumu müdürü ve Akademi eğitim personeli ayrı ayrı değerlendirme yapacak ve sonuç, bu değerlendirmelerin ortalaması olacak.

* Değerlendirme, kişisel kanaatlerden ve sübjektif yaklaşımlardan etkilenilmemesi için öğretmenin atanacağı alan ve yürüteceği görevler çerçevesinde geliştirilen formlar üzerinden yapılacak.

* Hazırlık eğitiminin sonunda teorik derslerin başarı notlarının ortalamasının yüzde 40’ı, uygulamalı derslerin başarı notlarının ortalamasının yüzde 60’ı toplanarak atamaya esas başarı puanı belirlenecek.

* Akademi eğitiminde başarılı olan her öğretmen adayı sözleşmeli öğretmen olarak atanacak. Akademi başarı puanı sadece atanacağı ilin belirlenmesinde iş görecek.”

MİLLİ EĞİTİM BAKANI’NDAN VELİLERE ÇAĞRI

* “Herkese medyaya, velilerimize, tüm eğitimcilerimize, sektöre çağrım bu okulları gelip ziyaret etmeleri ve gerçekten mesleki eğitimin nereye evrildiğini, gelecekteki yerini görmeleri.

* Bizim zamanında çok popüler olarak gördüğümüz bölümler artık popüler değil, sahada da ihtiyaç yok. Velilerin çocuklarının yükseköğretim tercihlerine saygı duyması lazım. Çünkü çocuklar gerçekten ileriyi görebiliyorlar.”