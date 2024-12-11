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Mesleğini 67 yıldır severek sürdürüyor: Sinirli olan kişiler kesinlikle bu işi yapamaz

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#Esnaf#Ocakçı#Çay Ocağı
Mesleğini 67 yıldır severek sürdürüyor: Sinirli olan kişiler kesinlikle bu işi yapamaz
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2024 10:55

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 1976'dan beri ocakçılık yaptığı kıraathanesinde müşterilerine çay servisi yapan Ali İkizler, mesleğinin zorluklarını anlattı. Sinirli insanların bu mesleği yapamayacağını söyleyen İkizler, “Uzun yıllardır bu mesleği yapıyorum. Sinirli olan kişiler kesinlikle kıraathane işletemez” dedi.

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Mesleğe 1957 yılında çaycı olan babasının yanında başlayan 77 yaşındaki Ali İkizler, kendi kıraathanesini açarak işletmesini büyüttü. Yaptığı mesleği ancak dükkanının bulunduğu apartman yıkılırsa bırakacağını söyleyen kıraathane sahibi Ali İkizler, “Ben şu an Kapaklı'da kalan en eski esnaftan biriyim. 1957'den beri çaycılık ile uğraşıyorum. Ardından 1976'da şu an olduğumuz dükkana taşındık. Bir süreden olduğumuz bu bölge Kahveler Durağı olarak anılmaya başlandı. Ben çaycılık mesleğini çok seviyorum. Sabah 4-5 gibi burayı açıyorum, ardından saat öğlen 3 gibi de çalışan arkadaşlarımıza bırakıyorum ve eve geçiyorum" dedi.

Mesleğini 67 yıldır severek sürdürüyor: Sinirli olan kişiler kesinlikle bu işi yapamaz

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“NEREDEYSE HİÇ SİNİRLENMİYORUM”

Çaycılık mesleğini babasından devraldığını hatırlatan İkizler, "Mesleği babamdan devraldım ama benim oğlum bu mesleği yapamaz. Çoğu insan bu mesleği yapamaz, çünkü sinirli olmamak gerekiyor. Ben çok küçük yaştan beri bu işi yaptığım için artık alıştım. Neredeyse hiç sinirlenmiyorum" ifadelerini kullandı.

Mesleğini 67 yıldır severek sürdürüyor: Sinirli olan kişiler kesinlikle bu işi yapamaz

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#Esnaf#Ocakçı#Çay Ocağı

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